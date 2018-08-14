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«Возрождение» полностью интегрируется в ВТБ в 2020 году
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«Возрождение» полностью интегрируется в ВТБ в 2020 году 

Rambler News Service 14 минут назад
Фото: Прайм
ВТБ рассчитывает закрыть сделку по покупке контрольного пакета (не менее 75% акций) банка «Возрождение» в сентябре, полная интеграция банков произойдет в 2020 году, заявил журналистам зампред правления ВТБ Анатолий Печатников.
Он отметил, что бренд «Возрождение» «вряд ли сохранится на рынке». «Я уже обозначил сроки сделки — это сентябрь этого года. Завершение интеграции и объединение двух банков мы планируем в 2020 году», — сказал Печатников, отметив, что ВТБ может купить до 90% акций «Возрождения».
«Целимся в цифру больше 90%. Действительно есть пакет акций, которые свободно обращаются на рынке, которые принадлежат миноритариям, они и останутся, видимо, в свободном обращении, если миноритарии не воспользуются предложением об обязательном выкупе», — добавил Печатников. По его словам, оферту планируется объявить после закрытия сделки, в IV квартале текущего года.
Главой банка «Возрождение» станет член правления ВТБ Геннадий Солдатенков. Как сам Солдатенков сообщил, что полная интеграция «Возрождения» с ВТБ в одно юрлицо планируется в 2020 году.
Печатников подчеркнул, что сделка по покупке банком ВТБ «Возрождения» пройдет только в том случае, если все акции будут освобождены от нынешних обременений, а том числе, в российской юрисдикции. Ранее Высокий суд Лондона снял арест с доли Дмитрий Ананьева в банке «Возрождение» после того, как акционер выплатил полную сумму требований инвесторов.
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