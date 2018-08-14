ВТБ и Bonum Capital подписали меморандум об условиях покупки «Возрождения»

ВТБ и фонд Bonum Capital договорились о ключевых условиях сделки по приобретению ВТБ банка «Возрождение» , соответствующий меморандум был подписан сторонами., сообщили в пресс-службе ВТБ.

«ВТБ и фонд Bonum Capital (Cyprus) LTD достигли договорённости по ключевым условиям сделки по приобретению ВТБ банка «Возрождение». Соответствующий меморандум был подписан сторонами», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что, согласно достигнутым договоренностям с фондом Bonum Capital, выступающим организатором транзакции, ВТБ намерен приобрести контрольный пакет «Возрождения»,. Стороны планируют закрыть сделку в сентябре после получения всех необходимых регуляторных согласований и корпоративных решений группы ВТБ.