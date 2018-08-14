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Внешнеторговый оборот Кыргызстана за первое полугодие увеличился на 17,1 проц
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Внешнеторговый оборот Кыргызстана за первое полугодие увеличился на 17,1 проц 

ИА Синьхуа 57 минут назад
Бишкек, 14 августа /Синьхуа/ — Внешнеторговый оборот Кыргызстана за первое полугодие 2018 года составил 3 млрд 249,9 млн долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 17,1 проц. Об этом сообщает пресс-служба Национального статистического комитета страны.
Экспорт увеличился на 2,7 проц. и составил 811,8 млн долларов, а импорт возрос на 22,8 проц. и достиг 2 млрд 438,1 млн долларов.
Как отмечается, объем внешней торговли Кыргызстана со странами-членами Евразийского экономического союза /Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан/ за шесть месяцев составил 1 млрд 116,4 млн долларов и увеличился на 4,9 проц.
При этом, импорт товаров повысился на 0,3 проц, экспортные поставки — на 19 проц. Наибольшая доля взаимной торговли Кыргызстана со странами-членами ЕАЭС пришлась на Россию — 66,1 проц. и Казахстан — 32,3 проц. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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