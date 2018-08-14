Ещё
«Норникель» может выплатить за первое полугодие $1,8 млрд дивидендов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.69
75.85
76.11
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
73.74
+0.24 Золото
1195.89
–0.04 РТС
1077.12
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1387
–0.0304
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

«Норникель» может выплатить за первое полугодие $1,8 млрд дивидендов 

Rambler News Service 54 минуты назад
Совет директоров ГМК «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя рафинированного никеля и палладия, рекомендовал акционерам компании на внеочередном собрании 19 сентября 2018 года принять решение о выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2018 года в размере 776,02 рубля на одну обыкновенную акцию (около $11,37 по курсу ЦБ РФ на 14.08.2018) и установить 1 октября 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, сообщили в компании.
Общий размер денежных средств, которые планируется направить на выплату дивидендов за шесть месяцев 2018 года составит около 122,802 млрд руб. (около $1,8 млрд США по курсу ЦБ РФ на 14.08.2018).
Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $1,65 млрд Выручка компании за тот же период выросла на 37% до $5,8 млрд
Акционеры ГМК «Норильский Никель» на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2017 год в размере 607,98 руб. на акцию или 96,2 млрд руб. общих выплат, сообщал корреспондент RNS. С учетом промежуточных дивидендов за шесть месяцев 2017 года (в объеме $600 млн) общая сумма дивидендов за 2017 год составила $2,162 млрд
«Норникель» — горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Глава «Интерроса» Владимир Потанин контролирует 34,4% «Норникеля», 27,8% — у «Русала», крупнейшим акционером которого является Олег Дерипаска. У Романа Абрамовича и его партнеров — 6,3% «Норникеля», из которых 4% находятся на балансе кипрского офшора Crispian.
Rambler News Service: последние новости
Курс доллара впервые с ноября 2016 года превысил 66 рублей на фоне подготовки новых санкций США ЦБ не покупал валюту для Минфина РФ в прошлый четверг Силуанов не исключил переход на национальные валюты при торговле нефтью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован законопроект о санкциях против России
Кремль отреагировал на оборонный бюджет США
Ротшильд предсказал конец существующего мира
Россия возвращает советское будущее495
В ПФР уточнили размер пенсии в 2019 году
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение