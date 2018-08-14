«Норникель» может выплатить за первое полугодие $1,8 млрд дивидендов 

Совет директоров ГМК «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя рафинированного никеля и палладия, рекомендовал акционерам компании на внеочередном собрании 19 сентября 2018 года принять решение о выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2018 года в размере 776,02 рубля на одну обыкновенную акцию (около $11,37 по курсу ЦБ РФ на 14.08.2018) и установить 1 октября 2018 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, сообщили в компании.
Общий размер денежных средств, которые планируется направить на выплату дивидендов за шесть месяцев 2018 года составит около 122,802 млрд руб. (около $1,8 млрд США по курсу ЦБ РФ на 14.08.2018).
Чистая прибыль «Норникеля» по МСФО в первом полугодии 2018 года выросла на 81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $1,65 млрд Выручка компании за тот же период выросла на 37% до $5,8 млрд
Акционеры ГМК «Норильский Никель» на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2017 год в размере 607,98 руб. на акцию или 96,2 млрд руб. общих выплат, сообщал корреспондент RNS. С учетом промежуточных дивидендов за шесть месяцев 2017 года (в объеме $600 млн) общая сумма дивидендов за 2017 год составила $2,162 млрд
«Норникель» — горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Глава «Интерроса» Владимир Потанин контролирует 34,4% «Норникеля», 27,8% — у «Русала», крупнейшим акционером которого является Олег Дерипаска. У Романа Абрамовича и его партнеров — 6,3% «Норникеля», из которых 4% находятся на балансе кипрского офшора Crispian.