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Совет директоров «Норникеля» рекомендовал полугодовые дивиденды
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Совет директоров «Норникеля» рекомендовал полугодовые дивиденды 

Ведомости 39 минут назад
Совет директоров «Норильского никеля» рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за первые шесть месяцев 2018 г. 122,8 млрд руб. (около $1,8 млрд по текущему курсу), говорится в сообщении горно-металлургической компании. На одну обыкновенную акцию будет выплачено 776,02 руб.
Дивидендная политика «Норникеля» предполагает выплату 60% от EBITDA, если долговая нагрузка ниже 1,8, если же этот показатель равен или превышает 2,2 — то акционерам полагается 30% EBITDA. По итогам 2017 г. компания выплатила акционерам $1,5 млрд (52,25% EBITDA).
Если акционеры одобрят предложение совета директоров, то за первое полугодие 2018 г. «Норникель» распределит на дивиденды 58% EBITDA. Общее собрание акционеров крупнейшего мирового производителя рафинированного никеля и палладия состоится 19 сентября.
В первом полугодии 2018 г. чистая прибыль «Норникеля» выросла на 81% до $1,7 млрд, выручка на 37% до $5,8 млрд по отношению к аналогичным показателям 2017 г. Показатель EBITDA увеличился на 77% до $3,1 млрд Росту финансовых показателей способствовали высокие цены на металлы, ослабление рубля, увеличение добычи и повышение производственной эффективности, следует из презентации компании.
Основным владельцем «Норникеля» (32,9% акций) является компания «Интеррос» Владимира Потанина, вторым крупнейшим акционером является UC Rusal Олега Дерипаски (27,8%).
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