Обучению слепому десятипальцевому методу печати поможет «Соло на клавиатуре»

Все желающие смогут освоить слепой десятипальцевый метод печати с помощью курса «Соло на клавиатуре». Программа состоит из 100 заданий, которые рассчитаны на набор текстов различной сложности.

Основой курса является психологическая поддержка учеников, которая обеспечит мотивацию для прохождения полного курса обучения. В программе применяются психологические приемы.

Обучающий курс можно пройти онлайн. Ученики научатся набирать тексты на русском, украинском, английском, немецком, итальянском и французском языках, а также на боковой цифровой клавиатуре.

В дисковую версию «Соло на клавиатуре 9» входят три курса с дополнительными возможностями.