Ещё
Обучению слепому десятипальцевому методу печати поможет «Соло на клавиатуре»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.69
75.85
76.11
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
73.74
+0.24 Золото
1195.89
–0.04 РТС
1077.12
+0.11
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1387
–0.0304
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Обучению слепому десятипальцевому методу печати поможет «Соло на клавиатуре» 

Москва24 34 минуты назад
Фото: Москва24
Все желающие смогут освоить слепой десятипальцевый метод печати с помощью курса «Соло на клавиатуре». Программа состоит из 100 заданий, которые рассчитаны на набор текстов различной сложности.
Основой курса является психологическая поддержка учеников, которая обеспечит мотивацию для прохождения полного курса обучения. В программе применяются психологические приемы.
Обучающий курс можно пройти онлайн. Ученики научатся набирать тексты на русском, украинском, английском, немецком, итальянском и французском языках, а также на боковой цифровой клавиатуре.
В дисковую версию «Соло на клавиатуре 9» входят три курса с дополнительными возможностями.
Москва24: последние новости
Аналитики оценили влияние возможных санкций США на рубль Миллиардеры России за день потеряли 3,1 миллиарда долларов из-за "списка Белоусова" В Минфине допустили переход на национальные валюты при торговле нефтью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликован законопроект о санкциях против России
Кремль отреагировал на оборонный бюджет США
Ротшильд предсказал конец существующего мира
Россия возвращает советское будущее495
В ПФР уточнили размер пенсии в 2019 году
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение