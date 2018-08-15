Крипторынок взял курс на восстановление

Investing.com — Криптовалютный рынок в среду начал восстанавливаться после резкого падения 14 августа. Первая виртуальная валюта биткоин (BTC) стремится вверх, набирая более чем 5% к уровню закрытия вторника.

Так, по информации на 12:31 МСК, курс биткоина на бирже Bitfinex вырос до отметки $6362, увеличившись на 5,23%. Капитализация BTC достигла $110 млрд, прибавив со вторника $7 млрд

Топ-5 крупнейших цифровых валют также уверенно отбивают потерянные позиции вслед за биткоином. Так, стоимость второй по величине капитализации криптовалюты Ethereum увеличилась на 6,02%, до $281.

Третий по величине капитализации токен Ripple (XRP) подрос на 6,93%, до $0,28.

Bitcoin Cash тем временем прибавил в цене 3,35%, до $512.

Курс EOS также демонстрирует рост на 5,41%, до $4,62.

Общая капитализация рынка цифровых денег на момент написания заметки составила $205 млрд С 14 августа этот показатель увеличился на $11 млрд

Накануне цены на криптовалюты резко снизились, а курс биткоина упал до минимума с ноября до критической отметки в 5859 долларов. Виртуальные деньги начали неожиданно дешеветь после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США решила отложить рассмотрение заявки CBOE по биткоин-ETF на осень.