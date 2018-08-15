Ещё
Крипторынок взял курс на восстановление
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.80
$
67.20
75.71
76.10
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
71.82
+0.10 Золото
1184.78
+0.01 РТС
1064.67
–0.70
Динамика валют
EUR / USD
15.08
1.1315
–0.0344
01.08
1.1660
14.08
09.08
05.08

Крипторынок взял курс на восстановление 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Криптовалютный рынок в среду начал восстанавливаться после резкого падения 14 августа. Первая виртуальная валюта биткоин (BTC) стремится вверх, набирая более чем 5% к уровню закрытия вторника.
Так, по информации на 12:31 МСК, курс биткоина на бирже Bitfinex вырос до отметки $6362, увеличившись на 5,23%. Капитализация BTC достигла $110 млрд, прибавив со вторника $7 млрд
Топ-5 крупнейших цифровых валют также уверенно отбивают потерянные позиции вслед за биткоином. Так, стоимость второй по величине капитализации криптовалюты Ethereum увеличилась на 6,02%, до $281.
Третий по величине капитализации токен Ripple (XRP) подрос на 6,93%, до $0,28.
Bitcoin Cash тем временем прибавил в цене 3,35%, до $512.
Курс EOS также демонстрирует рост на 5,41%, до $4,62.
Общая капитализация рынка цифровых денег на момент написания заметки составила $205 млрд С 14 августа этот показатель увеличился на $11 млрд
Накануне цены на криптовалюты резко снизились, а курс биткоина упал до минимума с ноября до критической отметки в 5859 долларов. Виртуальные деньги начали неожиданно дешеветь после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США решила отложить рассмотрение заявки CBOE по биткоин-ETF на осень.
Investing.com Россия: последние новости
Рубль укрепился в перерыве между заседаниями ЦБР и ФРС Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,45% Форекс - Курс EUR/USD снизился к закрытию американских торгов
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ужин ценой в 23 пенсии18
Названы последствия отказа от пенсионной реформы51
Раскрыта цель «улучшения» пенсионной системы507
Крым лишился Visa и MasterCard495
Поезда под запретом: Россия нашла ответ Украине317
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
00:58
Крым лишился Visa и MasterCard
Компании
08:25
Названы последствия отказа от пенсионной реформы
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение