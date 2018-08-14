Курс биткоина резко снизился

Investing.com — Во вторник цены на криптовалюты резко снизились, а курс биткоина снизился до минимума с ноября.

К 15:50 МСК биткоин подешевел на 6,59% и торговался на позиции $6071,00 на бирже Bitfinex. Курс биткоина остается рядом с минимумом за три с половиной месяца.

В конце июля криптовалюты подорожали на фоне слухов о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит создание привязанного к биткоину биржевого инвестиционного фонда. Однако криптовалюты начали дешеветь после того, как SEC отложила решение по биткоин-ETF до сентября.

Капитализация рынка криптовалют за последние сутки снизилась почти на $24 млрд На момент написания статьи общая капитализация рынка криптовалют составляет $193 млрд, по сравнению со значением $217 млрд в понедельник.

Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подешевела на 21,05% до $263,28 после сообщений о том, что инвесторы которые принимали участие в ICO распродают монеты, чтобы покрыть свои расходы.

Третья по капитализации цифровая валюта Ripple подешевела на 16,27% и торговалась на позиции $0,26141. На момент написания статьи курс Litecoin снизился на 16,01% до $51,886.

Среди других новостей можно выделить сообщение о том, что приложение компании Square (NYSE:SQ), специализирующейся на создании ПО для приема и обработки электронных платежей, предоставило своим клиентам возможность покупать и продавать биткоины во всех штатах США.