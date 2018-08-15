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Курс Ethereum растет после его падения на 20% во вторник
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Курс Ethereum растет после его падения на 20% во вторник 

Investing.com Россия 36 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В среду Ethereum и другие основные криптовалюты дорожают после их падения на предыдущей сессии из-за сообщений о том, что инвесторы ICO выводят свои деньги.
К 07:50 МСК на бирже Bitfinex биткоин подорожал на 5,4% и торговался на позиции $6324,7.
Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подорожала на 6,2% до $284,9.
За последние 24 часа на бирже Poloniex курс Ripple вырос на 7,6% до $0,28539. Курс Litecoin подскочил на 6,9% до $55,946.
Курс Ethereum во вторник упал на 20% после сообщения о том, что инвесторы, которые приняли в проведении ICO, выводят свои деньги для покрытия расходов из-за опасений о продолжении снижения на рынке криптовалют.
«Стоимость большинства криптовалют была долгое время завышена. Трудно связать нынешние действия инвесторов с каким-то конкретным фактором. Скорее это обратный эффект ситуации прошлого года, когда люди вкладывали деньги в криптовалюты просто боясь упустить выгоду. Теперь они просто поддались панике», — заявил главный стратегическим директором технологии блокчейна в Blockstream Corp Самсон Моу.
Цены на криптовалюты выросли в июле на фоне прогнозов о том, что биткоин-ETF будет одобрен в течение месяца, однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отложила до конца сентября решение о том, разрешить ли VanEck Associates Corp и Solid Partners Inc создать привязанный к биткоину биржевой инвестиционный фонд.
Среди других новостей можно выделить сообщение о том, что в прошлом году наибольшая в мире криптовалютная биржа Coinbase ежедневно добавляла приблизительно 50 тыс. новых пользователей. Это подтвердил ее генеральный директор Брайан Армстронг.
Во вторник на саммите Bloomberg Players Technology в Сан-Франциско он сказал: «В развитии этой технологии можно наблюдать череду пузырей и коррекций, но после преодоления очередной проблемы она становится лучше. Люди во всем мире ожидают криптовалют, и постепенно растет их использование в реальном мире».
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