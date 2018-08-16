Курсы криптовалют снизились

Investing.com — В четверг криптовалюты подешевели после того, как один из создателей Ethereum Джозеф Лубин удивил рынки своим заявлением о то, что резкий рост стоимости криптовалют в прошлом году был «пузырем».

К 08:40 МСК на бирже Bitfinex биткоин подешевел на 0,4% и торговался на позиции $6303,7.

Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подешевела на 0,6% до $284,1.

За последние 24 часа на бирже Poloniex курс Ripple снизился на 1,4% до $0,28159. Курс Litecoin опустился на 1,5% до $54,946.

В среду в интервью Bloomberg Лубин заявил, что в волатильности цифровых валют виноваты спекулянты. При этом его вовсе не беспокоит текущее падение цен на криптовалюты, которое не замедлит разработки базовой инфраструктуры и расширения использования цифровых валют.

«Мы наблюдали шесть больших «пузырей», один крупнее другого, и каждый из них удивлял сильнее, чем предыдущий. Однако, в исторической перспективе они будут выглядеть как небольшие бугорки на графике. Каждый из них значительно повышал активность инвесторов, и такую же ситуацию мы наблюдаем сейчас», — сказал Лубин в интервью на Bloomberg Television.

На предыдущей торговой сессии рынок криптовалют перешел к росту после того, как на этой неделе его капитализация упала до $190 млрд по сравнению с историческим максимумом $835 млрд, который был зафиксирован в январе.

«Похоже, рынок криптовалют находится в финальной стадии «медвежьего» тренда. Это нельзя считать коррекцией из-за того, что многие блокчейн-проекты были переоценены, а регуляторная политика еще стала стабильной», — полагает Крис Ю, менеджер портфелями активов в Black Square (NYSE:SQ) Capital.

Среди других новостей можно выделить сообщение о том, что вице-президент Ripple Джереми Лайт заявил о том, что его компания заинтересована в рынке Китая, а технология распределенных реестров (блокчейн) предназначена для ускорения международных переводов.

«Разумеется, рынок Китая очень привлекательный, и мы стремимся на него выйти», — сообщил Лайт в интервью CNBC.

В Китае базируются многие крупные компании, специализирующихся на финансовых технологиях, включая Ant Financial и Tencent.