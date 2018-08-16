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Курсы криптовалют снизились
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Курсы криптовалют снизились 

Investing.com Россия 53 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — В четверг криптовалюты подешевели после того, как один из создателей Ethereum Джозеф Лубин удивил рынки своим заявлением о то, что резкий рост стоимости криптовалют в прошлом году был «пузырем».
К 08:40 МСК на бирже Bitfinex биткоин подешевел на 0,4% и торговался на позиции $6303,7.
Вторая по величине капитализации криптовалюта Ethereum на бирже Bitfinex подешевела на 0,6% до $284,1.
За последние 24 часа на бирже Poloniex курс Ripple снизился на 1,4% до $0,28159. Курс Litecoin опустился на 1,5% до $54,946.
В среду в интервью Bloomberg Лубин заявил, что в волатильности цифровых валют виноваты спекулянты. При этом его вовсе не беспокоит текущее падение цен на криптовалюты, которое не замедлит разработки базовой инфраструктуры и расширения использования цифровых валют.
«Мы наблюдали шесть больших «пузырей», один крупнее другого, и каждый из них удивлял сильнее, чем предыдущий. Однако, в исторической перспективе они будут выглядеть как небольшие бугорки на графике. Каждый из них значительно повышал активность инвесторов, и такую же ситуацию мы наблюдаем сейчас», — сказал Лубин в интервью на Bloomberg Television.
На предыдущей торговой сессии рынок криптовалют перешел к росту после того, как на этой неделе его капитализация упала до $190 млрд по сравнению с историческим максимумом $835 млрд, который был зафиксирован в январе.
«Похоже, рынок криптовалют находится в финальной стадии «медвежьего» тренда. Это нельзя считать коррекцией из-за того, что многие блокчейн-проекты были переоценены, а регуляторная политика еще стала стабильной», — полагает Крис Ю, менеджер портфелями активов в Black Square (NYSE:SQ) Capital.
Среди других новостей можно выделить сообщение о том, что вице-президент Ripple Джереми Лайт заявил о том, что его компания заинтересована в рынке Китая, а технология распределенных реестров (блокчейн) предназначена для ускорения международных переводов.
«Разумеется, рынок Китая очень привлекательный, и мы стремимся на него выйти», — сообщил Лайт в интервью CNBC.
В Китае базируются многие крупные компании, специализирующихся на финансовых технологиях, включая Ant Financial и Tencent.
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