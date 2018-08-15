Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,35%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефтепродуктов, сельского хозяйства и телекоммуникаций и IT.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share упал на 0,35%, достигнув 3-месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Tokio Marine Saudi Arabia (SE:8312), которые подорожали на 1,24 п. (6,84%), закрывшись на отметке в 19,38. Котировки Saudi ind services (SE:2190) выросли на 0,84 п. (6,79%), завершив торги на уровне 13,22. Бумаги United Electronics (SE:4003) выросли в цене на 2,70 п. (5,16%), закрывшись на отметке 55,00.

Лидерами падения стали акции Nat shipping c (SE:4030), цена которых упала на 1,15 п. (3,78%), завершив сессию на отметке 29,30. Акции Saudi indian (SE:8110) поднялись на 0,30 п. (2,97%), закрывшись на уровне 9,80, а Jabal omar (SE:4250) снизились в цене на 0,90 п. (2,44%) и завершили торги на отметке 36,00.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подорожавших бумаг (92) превысило количество закрывшихся в минусе (71), а котировки 23 акций практически не изменились.

Котировки акций Saudi indian (SE:8110) упали до исторического минимума, подешевев на 2,97%, 0,30 п., и завершили торги на отметке 9,80. Котировки акций Jabal omar (SE:4250) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 2,44%, 0,90 п., и завершили торги на отметке 36,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,92%, или 0,62, достигнув отметки $66,42 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,70%, или 0,51, до $71,95 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,77%, или 9,30, до отметки $1.191,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 0,30% до 4,2416, а котировки USD/SAR упали на 0,01%, достигнув отметки 3,7494.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,24% до 96,78.