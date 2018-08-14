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«Газпром» ходатайствовал о прекращении антимонопольного дела в Польше по Nord Stream 2
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«Газпром» ходатайствовал о прекращении антимонопольного дела в Польше по Nord Stream 2 

ТАСС 22 минуты назад
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. "Газпром" направил антимонопольному регулятору Польши UOKiK ходатайство о прекращении процедуры антимонопольного расследования против участников проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», говорится в отчете холдинга по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
Антимонопольное расследование было возбуждено 30 апреля. Польское управление предъявляет обвинения в финансировании «Северного потока — 2» без разрешения шести компаниям. Это — российский «Газпром», французская Engie, немецкая Uniper, австрийская OMV, англо-голландская Shell и немецкая Wintershall.
По мнению польского управления, некоторые участники сделки «могут пытаться обойти отсутствие согласия на создание компании, финансирующей строительство газопровода». Как информирует UOKiK, за нарушение запрета на создание общей компании грозит наказание до 10% от оборота, а в случае, если оно все же состоялось и восстановление конкуренции на рынке невозможно, глава UOKiK может постановить продать все или часть активов предпринимателя, акции и даже распустить компанию, утверждает управление.
"15 июня 2018 года ПАО «Газпром» направило в адрес UOKiK возражения на позицию польского антимонопольного органа и ходатайствовало о прекращении процедуры антимонопольного расследования", — отмечается в отчете.
Ответ по пересмотру тарифа "Нафтогазом"
"Газпром" до 14 августа 2018 года должен был представить ответ арбитражу Стокгольма на требования «Нафтогаза Украины» по пересмотру тарифа на транзит российского газа, также отмчеается в отчете российского газового холдинга по РСБУ.
"Нафтогаз Украины" 10 июля 2018 года подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма просьбу об арбитраже с требованием о пересмотре тарифа на транзит газа через территорию Украины с 18 марта 2018 года и о взыскании с «Газпрома» суммы в размере $11,58 млрд за период с 18 марта 2018 года до окончания срока действия действующего контракта на транзит.
Ранее «Нафтогаз» заявил, что решение Стокгольмского арбитража по иску компании «Нафтогаз Украины» к российскому «Газпрому» о пересмотре тарифа на транзит газа следует ожидать уже после завершения транзитного контракта, то есть после 2019 года.
Чистая прибыль «Газпрома»
Чистая прибыль «Газпрома» по РСБУ за I полугодие 2018 года выросла по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года в 16,3 раза, до 284,1 млрд рублей.
Выручка «Газпрома» в отчетном периоде увеличилась на 18,4%, до 2,47 трлн рублей, валовая прибыль выросла на 41,7%, до 1,21 трлн рублей, прибыль от продаж увеличилась в 2,5 раза и достигла 473,7 млрд рублей. Доналоговая прибыль возросла в 5,6 раза, до 382,12 млрд рублей.
Совокупные активы компании с начала 2018 года увеличились на 1%, до 14,52 трлн рублей, совокупные обязательства выросли на 1,1%, до 4,11 трлн рублей.
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