«ЕвроХим» поднял выплаты владельцам до 10 млн долларов. Работникам предложили поверить в чудеса

«ЕвроХим» раскрыл данные за первое полугодие 2018 года по международным стандартам финансовой отчетности. Как сообщает компания прибыль упала почти на четверть, составив всего 210 млн долларов. По итогам II квартала прибыль компании упала в 3,5 раза по сравнению с этим же периодом 2017 года и составила всего 15,1 млн долларов. Для огромного транснационального холдинга со штаб-квартирой в Швейцарии это довольно плохой показатель. Другие данные компании, впрочем, внушают оптимизм: выручка за первое полугодие периоде увеличилась на 11%, до 2,7 млрд долларов, валовая прибыль — на 12%, до миллиарда.

Одновременно «ЕвроХим» завил о том, что в мае продал обе свои дочерние компании на Украине — работать стало невыгодно из-за действий властей этой страны. Они ограничили поставки удобрений иностранными компаниями. «ЕвроХим» признал убыток от выбытия дочерних компаний в размере 25,2 млн долларов.

При этом в России дела тоже идут не так хорошо, как хотелось бы — например, до сих пор не вышел на полную мощность горно-обогатительный комбинат на базе Гремячинского месторождения калийных солей (проект«Волга Калий», Котельниковский р-он, Волгоградской обл.). С запуском ГОКа на базе этого месторождения «ЕвроХим» становится первой в России и четвёртой в мире компанией, выпускающей весь спектр минеральных удобрений: азотные, фосфорные и калийные.

Сроки запуска постоянно «уточняются». Так, в феврале 2016 ЕвроХим на сайте сообщал, что сроки запуска предприятия — конец 2017-начало 2018 года. В сентябре 2016, после добычи первой руды, что это будет 2018 год. Сейчас говорится о том, что компания запустит проект в третьем квартале текущего года. Но в это время ожидается только получение первого концентрата, выход на полную производственную мощность планируется в течение 2021 года.

Второй мощный проект комбината — Усольский ГОК в Пермском крае тоже будут запускать в третьем квартале 2018 года. «Еврохим» сумел досрочно погасил проектное финансирование под Усольский ГОК. Известно, что компания в 2014 году подписала соглашение о предоставлении безрегрессного проектного финансирования под Усольский ГОК на 750 млн долларов с плавающей процентной ставкой, основанной на трехмесячном LIBOR со сроком погашения в конце 2022 года. Эти средства потребовались для продолжения работ по строительству калийного комбината в Пермском крае. Отметим, что в калийные проекты в Перми и Волгограде и аммиачный завод в Кингисеппе «Еврохим» в в I квартале 2018 года вложил 200 млн долларов.

На фоне таких странных — и очень разнонаправленных новостей об основной производственной деятельности компании, «Еврохим» объявил об резком увеличении сумм выплат членам правления: почти на 40% (на 39,5%) по отношению к аналогичному периоду 2017 г., до 10,6 млн долларов. При этом основной акционер компании: Андрей Мельниченко — в рейтинге самых богатых россиян по версии журнала Forbes поднялся на 7 место. Состояние Мельниченко в 2018 году составило около 15,5 млрд долларов, увеличившись на пять миллиардов долларов по сравнению с 2017 годом.

Но, чтобы никто не ушел обиженным, Еврохим не забывает и про рядовых сотрудников. Судя по сообщениям из Волгоградской области и Пермского края, с пока не вышедших на полную мощность ГОКов, коллективы предприятий заняты организацией интерактивных площадок в пермских Березниках, различных забегов в волжском Котельниково. Например, волжанам предложили командный забег «Шахтерская соль». «Правильное исполнение приседаний с выпадами, махов гирями, подъемов корпуса, преодоление навесной переправы и других препятствий засчитывалось жюри только при условии слаженной работы всей команды», — говорится в отчете с праздника в одном из региональных СМИ.

А молодые специалисты Усольского калийного комбината открывают проект компании «ЕвроХим» под названием «Страна чудес» в Березниках. В городе ее уже прозвали «полем чудес» и грустно шутят, что они все зарывают там монеты, вот только дерево растет для других. Может, действительно, «Поле чудес» от «ЕвроХима» заставит жителей Березников и его окраин отвлечься и не задаваться вопросом о производстве и перспективах компании?