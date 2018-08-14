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«Газпром» увеличил экспорт СПГ в первом полугодии на 17,2% — до 1,87 млрд кубометров
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«Газпром» увеличил экспорт СПГ в первом полугодии на 17,2% — до 1,87 млрд кубометров 

Rambler News Service 21 минуту назад
Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) «Газпрома» увеличился в январе-июне 2018 года на 17,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 1,87 млрд кубометров, следует из отчета компании.
В первом полугодии 2017 года компания экспортировала 1,595 млрд кубометров сжиженного природного газа.
В документе указано, что основными направлениями поставок СПГ являются традиционные рынки АТР.
Компания отмечает, что в последние годы наблюдается тенденция к росту спроса на СПГ в Юго-Восточной Азии (Индонезия, Сингапур, Таиланд, Пакистан, Вьетнам) и странах Ближнего Востока (Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Иордания, Египет). В 2017 году список направлений поставок СПГ из торгового портфеля «Газпрома» пополнился еще одной страной — Испанией.
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