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«Газпром» в первом полугодии увеличил экспорт газа в ближнее зарубежье на 5,8%
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«Газпром» в первом полугодии увеличил экспорт газа в ближнее зарубежье на 5,8% 

Rambler News Service 8 минут назад
«Газпром» увеличил в январе—июне 2018 года экспорт газа в ближнее зарубежье (страны СНГ и Балтии) на 5,8% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 18,449 млрд кубометров, следует из квартального отчета компании.
Поставки газа в ближнее зарубежье в первом полугодии 2017 года составляли 17,436 млрд кубометров.
Поставки газа на Украину увеличились на 10,4% — до 1,534 млрд кубометров против 1,389 млрд кубометров в первом полугодии 2017 года. При этом все поставки газа на Украину в 2018 году осуществлялись на юго-восток страны (Донецкая и Луганская области).
Больше всего газа «Газпром» поставил в Белоруссию — 10,101 млрд кубометров, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Поставки в Казахстан выросли на 2,9% — до 2,243 млрд кубометров.
Экспорт газа в Литву в первом полугодии снизился с 797 млн до 764 млн кубометров, в Латвию — сократился с 916 млн до 87 млн кубометров, в Эстонию — снизился с 255 млн до 244 млн кубометров.
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