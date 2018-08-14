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Криптовалютам нанесли двойной удар
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Криптовалютам нанесли двойной удар 

News.ru 1 час назад
Криптовалюты сейчас падают после двух ударов, подорвавших решимость быков. Речь идёт об очередном неполучении разрешения SEC на запуск ETF цифровых валют и резком укреплении доллара.
«Американец» успел отодвинуть основные валюты. Сейчас период глобальной неопределённости и нарастающего риска, а сохраняющийся неясным статус криптовалют не даёт возможности рассматривать их как однозначно надёжное убежище. Поэтому нет и притока средств, а спекулянты удержать рост не могут, отмечает советник председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов.
Приостановка торговых конфликтов, которая может произойти во второй половине осени, вполне возможно, улучшит настроения и приток средств в сегмент возобновится. В любом случае, встраивание криптовалют в реальный бизнес продолжается, а это главный залог роста их роли в будущем, вопрос лишь в том, какие из них доживут.
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