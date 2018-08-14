Драйверов для роста фондовых рынков нет

Ситуация в Турции сегодня несколько стабилизировалась, но это лишь временная передышка перед очередной атакой спекулянтов. На этом фоне сегодня попытались отскочить и европейские биржевые индексы, в первую очередь за счёт акций банков, но оптимизма хватило ненадолго.

Вышедшие сегодня утром данные по китайской экономике опять оказались провальными, и, судя по всему, её замедление в ближайшие месяцы неизбежно. Самый главный негатив в том, что инвестиции в основной капитал в июле сократились с 6% до 5.5% в годовом выражении — это самый низкий уровень за много лет. Прирост промышленного производства (г/г) (июль) не дотянул до прогноза 6.3%, составив 6%. Темп роста розничных продаж (г/г) (июль) снизился с 9% до 8.8%, а общий уровень безработицы подскочил с 4.8% до 5.1%. Но несмотря на слабые данные, сводный индекс азиатского региона сегодня вырос почти на 1% благодаря японскому индексу Nikkei, который показал рост почти на 2%. Китайские индексы утром падали на 1%, но к закрытию сократили потери до 0.3%. Пока инвесторы ждут новых торговых ограничений со стороны США и зеркальных мер Пекина, и чем на этот раз ответит Китай, никто не знает. Может, резкой девальвацией юаня, что приведёт к шоку на валютном рынке, или объявит о продаже американских казначейских облигаций, что обвалит и рынок долга, и американский доллар. До первых чисел сентября ждать осталось не долго.

Европейские биржевые индексы сегодня в первой половине дня показывали рост на 0.5%, но ближе к открытию торгов в США растеряли весь рост и скатились к уровням вчерашнего закрытия. Воинственная риторика президента Турции пока пугает инвесторов, ибо ни к чему хорошему она не приведёт, а в главной зоне риска находятся испанские банки, которые держат очень большую часть турецкого долга. Кроме этого, из-за неопределённости с бюджетом растёт давление на рынке долга Италии, причём ситуация ухудшается с каждым днём.

Российские биржевые индексы сегодня торгуются разнонаправленно. Рублёвый индекс Московской Биржи показывает снижение на 0.6%, отступая до 2270 пунктов, при этом валютный РТС растёт на 1.4%, превышая 1075 пунктов. Сегодня мы видим существенное укрепление рубля, поэтому именно экспортёры выглядят хуже рынка. Акции Газпрома теряют почти 1.5% и подошли к отметке 140 рублей, Лукойл Роснефть падают на 1.2%. Бумаги Сбербанка с открытия показывали рост на 1%, достигая 196 рублей, но спустя несколько часов откатились в минус до 189 рублей.

СЫРЬЁ И ВАЛЮТЫ

Индекс промышленных металлов сегодня показывает скромное снижение на 0.3%. Медь пока торгуется нейтрально, цены на алюминий и никель теряют до 0.5%. Драгоценные металлы после вчерашнего падения на 1.5% консолидируются на достигнутых уровнях. Цена тройской унции золота опустилась ниже психологически-важной отметки 1200$, платина торгуется вблизи 10-летних минимумов в районе 805$. Баррель нефти марки Brent сегодня прибавляет 1%, превышая 73.5$. С учётом замедления темпов роста экономики Китая и падающего индекса промышленных металлов, шансы на дальнейшее снижение нефтяных котировок остаются высокими.

Индекс доллара (DXY) пока уверенно торгуется на достигнутых максимумах выше 96 пунктов, а ключевая валютная пара евро/доллар остаётся у рубежа 1.14. Ухудшение ситуация на рынке долга Италии и Испании будет и дальше оказывать давление на евро. Российский рубль в паре с долларом отыграл часть потерь последних дней и укрепился на 1.5%, до 66.65. Ситуация на рынке долга РФ пока не изменилась в лучшую сторону, спроса на ОФЗ нет, цены на них не растут и это плохой знак. Пока говорить о дальнейшем укреплении национальной валюты оснований нет. На рынке криптовалют продолжается тотальный обвал, хотя Bitcoin смотрится лучше остальных. Капитализация рынка криптовалют уже скатилась до 200 млрд долларов.

ПРОГНОЗ

Инвестиционные настроения на всех фондовых рынках мира постепенно меняются к худшему. Никаких объективных причин для дальнейшего роста биржевых индексов в Европе и США пока нет. Продолжаем ждать коррекции на рынке хайтека США, и как только она произойдёт, можно будет присматриваться к покупкам по всему миру.

Техническая картина по индексу Московской Биржи пока выглядит негативно. Он держит путь в район 2200 пунктов. РТС пока сумел удержать важный технический уровень поддержки на отметке 1050 пунктов.