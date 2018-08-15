Народный Банк Китая дал сигнал Трампу

Народный Банк Китая сегодня дал чёткий сигнал о готовности к резкой девальвации юаня. Как только это случится, затрясет все фондовые рынки, особенно американский, возможно, рынок долга, и, конечно, валютный рынок. Индекс доллара (DXY) в моменте может улететь в зону 100+, валюты азиатского региона упасть на 20-30%, валюты развивающихся стран ещё на 10-20% к доллару. Как только это произойдёт, нужно будет срочно убегать из доллара и покупать золото, наверное, российские акции и обязательно китайский фондовый рынок, у кого есть доступ. Индекс промышленных металлов рушится, драгоценные металлы тоже отвесно падают под ожидания, по факту будет финал и разворот.

Также Народный Банк Китая сегодня чётко заявил о том, что капитализация фондового рынка его не беспокоит и что это всё дело рук спекулянтов, а текущие цены на акции их устраивают и отражают текущую реальность. Самое главное, Народный Банк Китая напрямую заявил о готовности подстраивать курс юаня под ситуацию в мире по мере роста давления на китайскую экономику.

Вряд ли это произойдёт в октябре. Скорее всего, август — сентябрь. Похоже, это прямой посыл Д. Трампу . Как только он для Китая объявит новую порцию пошлин на 200-300 млрд долларов, сразу получит ответный удар от Пекина. Трамп о пошлинах должен объявить до 1 сентября.

Китайские биржевые индексы сегодня рухнули почти на 3%, японский Nikkei просел на 0.7%. В Европе рынки пока теряют около 0.7%, а фьючерсы на основные американские биржевые индексы опускаются на 0.5%.

Российские бумаги сегодня падают на фоне снижения цен на все сырьевые активы. Рублёвый индекс Московской Биржи теряет 1%, откатываясь в район 2260 пунктов, валютный РТС откатывается на 1.7%, до 1060 пунктов. Акции Сбербанка худеют почти на 2%, нефтегазовый сектор в среднем теряет 0.7%. Почти 90% российских акций сегодня торгуется в минусе и до конца дня ситуация вряд ли сильно изменится к лучшему.

СЫРЬЁ И ВАЛЮТЫ

Индекс промышленных металлов продолжает и даже усиливает обвальное падение. Сегодня он подвинулся вниз ещё на 2%. Цены на медь рухнули почти на 3%, алюминий и никель теряют по 2%. Драгоценные металлы после вчерашнего падения на 1.5% сегодня отступают ещё почти на 1%. Цена тройской унции золота опустилась до 1185$ и держит путь в район 1150$, платина торгуется на новых минимумах за 10 лет — на уровне 780$. Баррель нефти марки Brent теряет 0.8%, опускаясь до 71.7$. С учётом замедления темпов роста экономики Китая и падающего индекса промышленных металлов, шансы на дальнейшее снижение нефтяных котировок остаются высокими.

Индекс доллара (DXY) пока уверенно торгуется на достигнутых максимумах и приближается к отметке 97 пунктов, рост сегодня на 0.3%. Ключевая валютная пара евро/доллар отдаёт ещё 0.4%, приближаясь к рубежу 1.13. Все высокодохные валюты сегодня падают, и рубль не является исключением. Российская валюта в паре с долларом сегодня вновь теряет 0.8%, вернувшись в район 67. На рынке ОФЗ опять появились незначительные продажи.

ПРОГНОЗЫ

В любой день может начаться сильная коррекция по перегретому сектору хайтека США, которая потащит за собой вниз все фондовые рынки мира. Пока точно не стоит покупать рисковые активы.