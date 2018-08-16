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После вчерашней коррекции сегодня временная передышка
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После вчерашней коррекции сегодня временная передышка 

Прайм 50 минут назад
После вчерашних панических распродаж на фондовых рынках по всему миру сегодня ситуация временно стабилизировалась. Турецкому Центробанку удалось несколько стабилизировать выходящую из под контроля ситуацию с валютой и долгом страны, но главный обнадёживающий позитив сегодня пришёл из Китая. Рано утром глава министерства торговли Китая сделал заявление о готовности провести ещё один раунд переговоров с США, чтобы избежать эскалации в торговой войне с Вашингтоном. Это, конечно, позитивный сигнал, но не стоит забывать о том, что все прошедшие переговоры с треском провалились, ибо Трамп выдвигает нереальные условия.
Тем не менее, до 1 сентября президент США должен объявить о введении новых торговых пошлин для китайских товаров на сумму 200 млрд долларов, а Китайский Народный Банк уже вчера дал чёткий сигнал о готовности ещё больше девальвировать юань, если это понадобится китайской экономике. Как мы видим, ставки в торговой войне только растут, впрочем, как и дефицит бюджета США, поэтому позитивного исхода тут пока не просматривается.
Вслед за Турцией начала резко ухудшаться экономическая ситуация в Аргентине, Индии и ЮАР. Как ни крути, сжатие ликвидности в мировой финансовой системе продолжается и набирает обороты, а это будет приводить к ещё большим проблемам в разных странах. С 1 сентября ЕЦБ замедлит печатный станок ещё вдвое, всего до 15 млрд в месяц, а ФРС в очередной раз повысит ставку и с октября начнёт распродавать со своего баланса трежериз уже на 50 млрд долларов в месяц, изымая эти деньги из системы.
Вчерашняя небольшая паника и продажи в секторе хайтека США пока захлебнулись и не привели к развороту индекса NASDAQ, поэтому все остальные фондовые рынки пока остаются вблизи текущих отметок. Сегодня фьючерсы на США показывают рост 0.4-0.5%, впрочем, как и все биржевые индексы в Европе.
Российский рынок сегодня торгует без внятной динамики, оставаясь вблизи вчерашнего закрытия. Рублёвый индекс Московской Биржи показывает нулевую динамику и колеблется в районе 2270 пунктов, при этом валютный РТС показывает рост почти на 1.2%, превышая 1067 пунктов. Лучше рынка сегодня выглядят акции Сбербанка, они растут на 1.7%, ВТБ прибавляет 0.7%. Бумаги Роснефти и Лукойла на фоне укрепляющегося рубля теряют почти 0.5%. Небольшие покупки сегодня в секторе элетроэнергетики, он растёт почти на 1%
Рынок металлов после вчерашнего сильного обвала восстанавливается, но несущественно. На фоне небольшого укрепления юаня индекс промышленных металлов сегодня растёт на 1%. Цены на медь восстанавливаются на 1%, алюминий растёт на 0.7%, никель на 2.5%. Драгоценные металлы после вчерашнего падения держатся практически нейтрально. Цена тройской унции золота опустилась до 1180$ и, возможно, держит путь в район 1150$, платина остаётся на новых минимумах за 15 лет — на отметке 780$. Котировки нефти марки Brent вчера просели почти на 2% и сегодня осваивают уровень 71$ за баррель.
Индекс доллара (DXY) пока уверенно держится на достигнутых максимумах в районе 96.5 пункта. Ключевая валютная пара евро/доллар показывает скромный рост на 0.2%, приближаясь к 1.137. Российский рубль в паре с долларом растёт на 1%, оставаясь около 67. Плохой сигнал в том, что на рынке ОФЗ покупок нет вообще и даже отмечаются продажи.
В любой день может начаться сильная коррекция по перегретому сектору хайтека США, которая потащит за собой вниз все фондовые рынки в мире. Пока точно не стоит покупать рисковые активы. 22 августа должна проясниться ситуация в отношении новых санкций для РФ со стороны США, 23 августа Трамп может объявить о новых ставках в торговой войне с Китаем, и тогда никаких переговоров уже точно не будет.
Прайм: последние новости
Биржи АТР закрылись в минусе на фоне геополитических рисков Относительно стабильнее других валют выглядит только китайский юань Рубль продолжает расти к доллару и евро на улучшении внешнего фона
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