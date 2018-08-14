Цены на муку и сахар падают в Нижегородской области

Михаил Теодорович. Летом продукция сельхозпроизводства традиционно становится дешевле. В последние месяцы цены снижаются на некоторые базовые товары, к примеру, муку и сахар. Об этом рассказал журналистам руководитель Нижегородского УФАС России

Он пояснил, что в ситуации с продовольственными продуктами ситуация стагнирует: по ряду товаров видна положительная динамика, но по другим — откат назад.

Ржаной хлеб подорожал за год на 16,45%, сейчас цена на него не меняется — он стоит почти 44 рубля за килограмм, а год назад стоил 37,75 рублей. Молоко за месяц подешевело почти на 4%, однако за год цена выросла на 7,3% за год. Сейчас ценник на литр молока равен примерно 50 рублям.

Подешевело масло, хотя и незначительно — за год цена упала на 1,5% и продолжает падать. Также наблюдается динамика на снижение цен и на муку. За год она «сбросила» почти четверть стоимости, которая сейчас составляет 27,88 рубля, а год назад равнялась 38,29 рубля.

Хороший урожай, хорошие запасы. Соответственно, мука и все производные от нее дадут удержание, а возможно и удешевление продуктов всей группы товаров, производимых из муки.

Михаил Теодорович

руководитель

Нижегородского УФАС России

Сахарный песок также входит в число ключевых продуктов, особенно в осеннее время. За год он подешевел на 18%. Сейчас данный продукт стоит 35,5 рубля, год назад стоил 40,41 рубля.

Можно предположить, что этому помогает сетевая торговля фруктами и люди меньше занимаются заготовками. Есть граждане, для которых варенье — это не необходимость, а, скорее, вещь сакральная. Если вишни созрели — значит, надо их варить. Та же самая история со сливами, яблоками и всем остальным. Хотя зачастую это потом попросту не съесть, да и здоровье не всем позволяет потреблять очень сладкие продукты. Эта культура существует, но не исключено что она становится иной, и что людей, которые ей привержены, тоже стало меньше.

Гречневая крупа в своей стоимости за месяц набрала 10% однако в целом за год цена обрушилась на 36%. Есть некий «падающий» тренд, внутри которого возможны незначительные колебания «в плюс», однако в целом кривая цены стремится вниз. Сейчас греча стоит 63 рубля, год назад стоила 77,5 рубля.

Яйцо куриное понемногу наращивает стоимость, а за год успело набрать 25%, цена на десяток сейчас составляет 56 рублей. Год назад яйца можно было купить за 46 рублей. Тем не менее в январе 2017 они стояли еще дороже — 60 рублей.

Овощи в целом дешевеют, хотя стоимость их сейчас выше, чем в прошлом году. В последний месяц зафиксировано удешевление белокочанной капусты, моркови и лука.

Ранее собщалось, что авиабилеты за рубеж резко подорожают из-за падения рубля.