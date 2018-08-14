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Fitch повысил рейтинг Eurasia Drilling до «ВВ+»
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Fitch повысил рейтинг Eurasia Drilling до «ВВ+» 

Rambler News Service 7 минут назад
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) с «ВВ» до «ВВ+», говорится в материалах агентства.
Прогноз по рейтингу — «стабильный», уточняет агентство.
«Повышение рейтинга отражает продолжение ориентации EDC на сокращение доли заемных средств с 2016 года, при этом ожидается, что леверидж по денежному потоку от операционной деятельности останется ниже 1,5х в 2018-2021 годах», — говорится в материалах агентства.
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