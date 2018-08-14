Fitch повысил рейтинг Eurasia Drilling до «ВВ+»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company (EDC) с «ВВ» до «ВВ+», говорится в материалах агентства.

Прогноз по рейтингу — «стабильный», уточняет агентство.

«Повышение рейтинга отражает продолжение ориентации EDC на сокращение доли заемных средств с 2016 года, при этом ожидается, что леверидж по денежному потоку от операционной деятельности останется ниже 1,5х в 2018-2021 годах», — говорится в материалах агентства.