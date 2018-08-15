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Рейтинг Eurasia Drilling от Fitch повышен до «BB+»
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Рейтинг Eurasia Drilling от Fitch повышен до «BB+» 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 15 августа — «Вести. Экономика» Повышение рейтинга компании агентство объясняет стабильным снижением долговой нагрузки. При этом Fitch ожидает сохранения положительного показателя денежного потока.
Фото: Газпром нефть
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company с уровня «BB» до «BB+». Прогноз «стабильный».
Повышение оценки Fitch объясняет стабильным снижением долговой нагрузки нефтесервисной компании, начиная с 2016 года. Как ожидает агентство, в ходе этого процесса показатель левереджа по денежным средствам от операций, останется ниже 1,5х в 2018-2021 годах.
Как отмечает агентство, EDС сильно сократила валютные риски компании, воспользовавшись улучшением ситуации на рынке и направив денежный поток на снижение долга. Основываясь на позитивном прогнозе для нефтегазовой отрасли в России, Fitch ожидает, что показатель свободного денежного потока компании останется положительным.
Между тем, высокая концентрация клиентской базы является ограничивающим фактором для рейтингов компании. На "ЛУКОЙЛ”, "Роснефть" и "Газпром" пришлось 96% заказов компании на месторождениях на суше в 2017 году. Кроме того, в рейтингах не учитывается объявленное приобретение доли в EDC со стороны американской Schlumberger из-за неопределенности относительно условий и сроков этой сделки.
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