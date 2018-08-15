Рейтинг Eurasia Drilling от Fitch повышен до «BB+»

Москва, 15 августа — «Вести. Экономика» Повышение рейтинга компании агентство объясняет стабильным снижением долговой нагрузки. При этом Fitch ожидает сохранения положительного показателя денежного потока.

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента российской нефтесервисной компании Eurasia Drilling Company с уровня «BB» до «BB+». Прогноз «стабильный».

Повышение оценки Fitch объясняет стабильным снижением долговой нагрузки нефтесервисной компании, начиная с 2016 года. Как ожидает агентство, в ходе этого процесса показатель левереджа по денежным средствам от операций, останется ниже 1,5х в 2018-2021 годах.

Как отмечает агентство, EDС сильно сократила валютные риски компании, воспользовавшись улучшением ситуации на рынке и направив денежный поток на снижение долга. Основываясь на позитивном прогнозе для нефтегазовой отрасли в России, Fitch ожидает, что показатель свободного денежного потока компании останется положительным.