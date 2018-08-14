«Газпром» в I полугодии увеличил поставки газа на юго-восток Украины на 10,4%

МОСКВА, 14 августа. / ТАСС /. "Газпром" в январе-июне 2018 года увеличил поставки газа на юго-восток Украины до 1,534 млрд куб. м против 1,389 млрд куб. м годом ранее, следует из отчета российского газового холдинга по РСБУ.

Всего в 2017 году на Украину поставлено 2,43 млрд куб. м газа. При этом с ноября 2015 года Украина не импортировала газ по действующему контракту с «Газпромом».

За отчетный период газовый холдинг увеличил экспорт газа в Западную Европу на 6,4% — до 81,589 млрд куб. м. Западная Европа остается крупнейшим рынком сбыта для «Газпрома». По итогам отчетного периода основными потребителями российского газа в регионе являются: Германия (рост поставок на 12,4%, до 29,596 млрд куб. м), Италия (снижение на 4,6%, до 11,511 млрд куб. м) и Франция (рост на 13%, до 6,4 млрд куб. м). Поставки газа в Великобританию снизились на 15,3% и составили 7,4 млрд куб. м.

Также в данный регион «Газпром» включил и Турцию, в которую за полугодие поставил 12,742 млрд куб. м газа (снижение на 12%).

В Центральную Европу поставки российского газа за отчетный период выросли на 7% и достигли 19,053 млрд куб. м.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что экспорт газа в Европу в 2018 году может составить рекордные 200 млрд куб. м. Главными факторами роста спроса он называл повышение экономической активности в европейских странах и сформировавшийся в последние годы долгосрочный тренд на снижение европейской добычи.

В 2017 году «Газпром» увеличил экспорт газа в Европу на 8,4%, до 194,4 млрд куб. м.