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Россия не изменила в июне свой портфель госдолга США — он составил по-прежнему $14,9 млрд
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Россия не изменила в июне свой портфель госдолга США — он составил по-прежнему $14,9 млрд 

Прайм 12 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ВАШИНГТОН, 15 авг /ПРАЙМ/. Россия не изменила в июне 2018 года свой портфель госдолга США — он составил по-прежнему 14,9 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского министерства финансов.
При этом в мае вложения России в госдолг США сократились до минимума с 2007 года. За один только месяц, с апреля по май, портфель российских вложений в американские казначейские обязательства сократился втрое. Как следствие, Москва выбыла из списка крупнейших держателей американского долга.
В лидерах в июне по-прежнему с большим отрывом остаются КНР, которой принадлежат американские долговые бумаги номиналом в 1,18 триллиона долларов, и Япония (1,03 триллиона долларов).
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