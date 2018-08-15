Россия вновь не вошла в список 30 стран по объему инвестиций в облигации правительства США

ВАШИНГТОН, 15 августа. / ТАСС /. Россия в июне не вошла в число первых 30 стран по объему инвестиций в облигации правительства США. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе минфина США

В мае Россия сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до $14,9 млрд, в апреле эта сумма составляла $48,7 млрд Сейчас на 30-м месте в списке находятся Филиппины, чей объем вложений в июне составил $31,6 млрд, а данные по вложениям России уже в него не входят.

Гособлигациями США владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.