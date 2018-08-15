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Россия вновь не вошла в список 30 стран по объему инвестиций в облигации правительства США
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Россия вновь не вошла в список 30 стран по объему инвестиций в облигации правительства США 

ТАСС 55 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Россия в июне не вошла в число первых 30 стран по объему инвестиций в облигации правительства США. Об этом говорится в опубликованном в четверг пресс-релизе минфина США.
В мае Россия сократила объем вложений в ценные бумаги американского правительства до $14,9 млрд, в апреле эта сумма составляла $48,7 млрд Сейчас на 30-м месте в списке находятся Филиппины, чей объем вложений в июне составил $31,6 млрд, а данные по вложениям России уже в него не входят.
Гособлигациями США владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами из тех, что продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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