Сначала отказ от долговых облигаций, потом от нефтедолларов, а в будущем и от ценных бумаг США: с долларом покончено?

После града ударов, нанесенных своевольной политикой укрепления доллара, российская экономика, по-видимому, тяжело восприняла и дестабилизацию его курса. 8 августа США объявили о введении нового пакета экономических санкций против России, которые ослабили позиции акций российских компаний на рынке. Вследствие этого, курс рубля по отношению к доллару достиг самого низкого показателя с ноября 2016 года. Резкое падение рубля еще больше укрепило намерения России продолжить политику отказа от доллара. Ранее в России уже обсуждался процесс «дедолларизации» как крайняя мера, и в настоящий момент, когда доллар вновь загоняет российскую экономику в угол, Россия, похоже, приняла окончательное решение официально стать независимой от американской валюты.

Продажа 84% американских долговых облигаций, наращивание золотого запаса в размере 2000 тонн, Россия проводит политику отказа от доллара сразу несколькими путями.

Чтобы отразить экономические атаки США и нанести контрудары, Россия просто-напросто распродает американские долговые облигации. Центральный банк России уже продал 84% облигаций, а размер займов США, удерживаемых Россией, упал с 96,1 миллиарда долларов в марте до 14,9 миллиарда долларов в мае. В 2010 году Россия еще входила в десятку крупнейших должников США с суммой более 176 миллиардов долларов. Однако, поскольку Соединенные Штаты охладели к России, она, в свою очередь, начала продавать долговые обязательства. По состоянию на октябрь 2017 года долговые активы США, принадлежащие России, стоили менее 100 миллиардов долларов. Наша страна утратила свои позиции среди основных стран-должников США.

Производство золотых банковских слитков на Екатеринбургском заводе

Продажа облигаций США — лишь одна из мер, к которым прибегла Россия. Чтобы приблизить успех политики «дедолларизации», чтобы было проще выйти из-под влияния США, Россия безумными темпами накапливает золото. По данным российского Центрального банка, за последние десять лет золотые фонды выросли в четыре раза, достигнув почти 2 000 тонн, что составляет 17% от общего объема золотовалютных резервов страны.

Прекратит ли Россия отношения с США окончательно после отказа от нефтедолларов и продажи американских активов?

Российская политика «дедолларизации» бросает вызов гегемонии доллара, а новые санкции в свою очередь ставят экономические перспективы России под вопрос, поэтому напряженные отношения двух крупнейших держав ухудшаются. Министр финансов России Силуанов заявил, что Россия продолжит продавать американские облигации и активы, и одновременно с этим будет сокращать инвестиции в американские ценные бумаги. Силуанов также отметил, что во внешней торговле Россия в будущем будет опираться на рубль, евро и юань.

Доллар США всегда занимал относительно важное место в международной торговле, особенно на нефтяном рынке. На вопрос о том, сможет ли Россия отказаться от доллара в торговле нефтью, Силуанов ответил, что этот шаг вполне возможен, и намекнул, что в будущем расчеты будут производиться в рублях. Несколько дней назад министр энергетики России заявил, что намерен продлить соглашение о поставках нефти с Ираном, в рамках которого Россия использует свою национальную валюту для покупки иранской нефти, а Иран, в свою очередь, будет использовать ту же валюту для покупки российских товаров.

Политика доллара уже поставила валюты многих стран в чрезвычайно нестабильное положение. Кроме того, российские меры «дедолларизации» становятся все более разнообразными, и волна этой политики, несомненно, прокатится по многим странам мира. Если Соединенные Штаты продолжат поступать по-своему, недовольство политикой доллара будет расти, и наступит момент, когда «дедолларизация» станет необратимой.