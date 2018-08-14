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В США рассказали о схеме России по сохранению в офшорах казначейских бумаг
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В США рассказали о схеме России по сохранению в офшорах казначейских бумаг 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Американские СМИ предположили, что Россия продала не 84% казначейских бумаг США, а гораздо меньше, спрятав облигации в офшорах.
Правительство России с помощью продажи облигаций защищает себя от будущих экономических ограничительных мер США, пишет Cfr. «Похоже, Россия беспокоилась о санкциях и о своей способности торговать казначейскими бумагами США. Поэтому они продали эти бумаги», — считает один из трейдеров.
Вместе с тем, автор отмечает, что российскому Центробанку нужны доллары, что стабилизировать рубль и помочь банкам управлять ликвидностью. В статье упоминается о словах президента России Владимира Путина, который заявлял, что Россия не отказывается доллара и «не планирует никаких внезапных шагов».
Данные Казначейства США показывают, что российские резервы облигаций США сократились на 84% — с 96 млрд долларов в марте до 15 млрд долларов в мае. Однако, согласно другим данным, Россия на самом деле продала гораздо меньший объем облигаций, пишет издание.
Информация Казначейства о продаже Россий долгосрочных облигацией показывает, что с марта по май Москва выручила только 35 млрд долларов за казначейские бумаги. Согласно этим данным, около 46 млрд долларов в облигациях остаются неучтенными, отмечает автор.
В статье подчеркивается, что информация российских финучреждений подтверждают эти данные. ЦБ указывал, что с марта по май общий объем внешнего долга России сократился на 50 млрд долларов. При этом с марта укрепление доллара снизило долларовую стоимость активов России, содержащихся в других валютах.
По оценкам журналистов, Россия, вероятно, продала казначейских облигаций на сумму около 8 млрд долларов неамериканским компаниям или реализовала эти бумаги через посредников. Общую сумму «пропавших» госбумаг оценили в 38 млрд долларов.
Автор предположил, что Россия вывела облигации за пределы США для защиты их от санкций. Это косвенно подтверждается ростом бельгийских резервов облигаций США на 25 млрд долларов в апреле и мае. Резервы Каймановых островов выросли на 20 млрд долларов.
«Этой суммы в 45 млрд долларов вполне достаточно, чтобы учесть недостающие 38 млрд долларов», — заметил автор.
Издание делает вывод, что Россия продала лишь 45% облигаций США, а не 84%, как пишут в СМИ. Автор считает, что Москва и дальше будет прятать казначейские бумаги США в офшорах, если не произойдет улучшения российско-американских отношений.
В июле Россия выбыла из списка крупнейших держателей казначейских бумаг США. Вложения России в госдолг США сократились до 11-летнего минимума в 14,9 млрд долларов.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию вокруг урезания вложений России в госдолг США.
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