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«Газпром» и Botas прекратили разбирательство по пересмотру цен на газ
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«Газпром» и Botas прекратили разбирательство по пересмотру цен на газ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. "Газпром" и турецкая Botas прекратили арбитражное разбирательство по пересмотру цен на газ, говорится в отчете «Газпрома» за второй квартал 2018 года.
"Арбитражное разбирательство было прекращено 21 июня 2018 года в связи с коммерческим урегулированием спора", — говорится в отчете.
Турецкая Botas в октябре 2015 года подала в арбитраж иск к «Газпрому» с требованием о ретроактивном снижении цены на поставки газа из РФ с декабря 2014 года. Переговоры «Газпрома» и Botas по цене на газ завершились в конце мая 2018 года, когда был подписан протокол о сухопутном участке второй нитки «Турецкого потока», предназначенной для поставок газа в ЕС. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «Газпром» предоставит Botas скидку на газ в 10,25% за поставки газа в 2015–2016 годах и вернет компании переплату в 1 миллиард долларов.
"Газпром" не сообщал подробности, отметив лишь, что арбитражное разбирательство будет прекращено в ближайшее время. При этом «Газпром» намеревается выплатить основную часть переплаты за газ в ближайшее время, а остальная часть будет выплачена в виде скидки на будущие поставки.
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