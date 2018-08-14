Эксперт дал прогноз относительно курса рубля на конец августа

14 августа курс рубля перестал снижаться.

В настоящее время кур доллара составляет 66,75 рубля, курс европейской валюты — до 76,12 рубля.

По мнению инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина , у российской валюты есть шансы отыграть часть потерянных позиций, но преждевременно говорить об уверенном восстановлении.

— Индекс доллара затормозил рост, но ФРС с большой вероятностью поднимет ставку в следующем месяце и даст почву для продолжения укрепления американской валюты. И, наконец, тема антироссийских санкций за последние дни отошла на второй план, но ближе к сентябрю обязательно о себе напомнит, усилив неопределенность и нервозность, — отметил эксперт в комментарии RNS.

По его прогнозу курс доллара к концу августа будет находится в пределах 66-68 рублей.