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Эксперт дал прогноз относительно курса рубля на конец августа
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Эксперт дал прогноз относительно курса рубля на конец августа 

Вечерняя Москва 53 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
14 августа курс рубля перестал снижаться.
В настоящее время кур доллара составляет 66,75 рубля, курс европейской валюты — до 76,12 рубля.
По мнению инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, у российской валюты есть шансы отыграть часть потерянных позиций, но преждевременно говорить об уверенном восстановлении.
— Индекс доллара затормозил рост, но ФРС с большой вероятностью поднимет ставку в следующем месяце и даст почву для продолжения укрепления американской валюты. И, наконец, тема антироссийских санкций за последние дни отошла на второй план, но ближе к сентябрю обязательно о себе напомнит, усилив неопределенность и нервозность, — отметил эксперт в комментарии RNS.
По его прогнозу курс доллара к концу августа будет находится в пределах 66-68 рублей.
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