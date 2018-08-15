Грозит ли нам валютный кризис?

KONKURENT.RU спросил аналитиков ведущих инвестиционных компаний, чего ждать от курса рубля в будущем и главное — стоит ли готовиться к кризису.

Роман Манаенков, директор АО «Открытие брокер» в г. Владивостоке: «С фундаментальной точки зрения рубль выглядит недооцененным. По нашим расчетам, с учетом текущих цен на нефть и интервенций Минфина курс доллара должен постепенно вернуться диапазон 55,5–61 рубль, который мы наблюдали в 2017 г. и 1-м квартале 2018 г. Наш базовый прогноз на конец 2018 г. подразумевает достижение долларом отметки 59 рублей, а евро — 71 рубль.

Сейчас внутриполитическая ситуация в США на фоне выборов в Конгресс в начале ноября и очевидно неудачных для Трампа переговоров с Путиным говорит о том, что негативная геополитическая повестка для рубля сохранится как минимум ближайшие три месяца. Впоследствии нацвалюта может получить долгожданную поддержку и начнет укрепляться.

Исходя из последних событий мы видим, что непосредственно в ближайшие 1–2 месяца рассчитывать на укрепление рубля не стоит. В частности, стало известно, что сенаторы США представили проект санкций против РФ с запретом на операции американских резидентов с новым госдолгом. Законопроект предусматривает, в частности, запрет на транзакции по новому госдолгу РФ, а также новые санкции против российских политиков, олигархов, а также ограничения на инвестиции в энергетику.

Из ОФЗ после апрельских санкций против »РУСАЛа» и других компаний наблюдался отток 400 млрд рублей (20% нерезидентов), сейчас же продажи могут быть интенсивнее и достигнут 800–1000 млрд рублей. Если проект новых санкций получит развитие и будет поддержан, доллар может укрепиться до 70–75 рублей. Впрочем, подобный сценарий не является базовым.

Негативный геополитический шум продолжит оказывать давление на российский рынок и рубль, усиливая нервозность инвесторов и отток денежных средств. В то же время внешний фон может оказать поддержку России, поскольку эскалация торговой войны может вызвать обвал на многих развивающихся рынках, а усиление давления США на Тегеран оказывает мощную поддержку ценам на нефть».

Сергей Дроздов , аналитик ГК «Финам»: «В настоящий момент ФРС США держит курс на ускорение темпов повышения процентной ставки до конца текущего года, что спровоцировало распродажу валют и долга Emerging markets. Помимо всего, прогноз на 2019?г. предусматривает три повышения ставки, и еще одно ожидается в 2020?г.

Повышение ставки в США привело к значительному уменьшению спреда между ставкой ЦБ РФ и ставкой ФРС, что негативно сказывается на котировках ОФЗ в силу снижения эффективности стратегий carry trade. В последнее время наблюдается весьма слабый спрос на новые выпуски облигаций федерального займа со стороны иностранных фондов вследствие большей привлекательности долгового рынка США, где, к примеру, доходность 10-летних казначейских облигаций колеблется вблизи трехпроцентной отметки. Так, по информации Банка России, в июне нерезиденты сократили вложения в ОФЗ на 141 млрд рублей, а их общая доля сократилась с 30,5 до 28,2%, несмотря на предлагаемый Минфином дисконт, составляющий порядка пяти базисных пунктов.

На данном этапе российская валюта благодаря бюджетному правилу заперта в коридоре 60–65 по отношению к американскому доллару, где, несмотря на заверения о свободном плавании, Центробанк и Минфин продолжают оказывать влияние на рынок посредством покупок валюты для финансового ведомства, служащих сегодня одним из факторов давления на рубль. В свою очередь, принятый Госдумой закон о повышении НДС до 20% вряд ли будет способствовать стимулированию экономического роста не ниже среднемирового, обозначенного в майских указах президента Путина. Повышение налоговой нагрузки на бизнес может привести к росту цен на товары и услуги, что в условиях снижения реальных доходов населения и стагнации потребительского спроса никак не является стимулом для роста экономики. Ко всему прочему, данная мера может спровоцировать уход в тень часть бизнеса, и без того несущего серьезные потери из-за бесконечного повышения акцизов и сборов на широкий ассортимент производимой в стране и импортируемой из-за рубежа продукции. Не добавляет оптимизма и чрезмерно слабый курс национальной валюты, который на фоне высоких цен на нефть спровоцировал подорожание бензина. Совокупность данных факторов может подтолкнуть ретейлеров к повышению цен, что в приведет к разгону инфляции до 5–7%.

Тем не менее диапазон 60–65, в котором российская валюта будет находиться до полной или частичной отмены бюджетного правила, уже учитывает дальнейшее ужесточение монетарной политики мировых ЦБ, снижение нефтяных цен в район $65 и перспективу введения новых санкций со стороны США, которые, по словам главы сенатского комитета Боба Коркера, конгрессмены могут одобрить в отношении России до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. Так что у российского рынка есть почти два относительно спокойных месяца перед новой волной антироссийской истерии».

Сергей Дейнека, финансовый аналитик «БКС Премьер»: «В этом году корректировка настроений произошла во 2-м квартале, после того, как в начале апреля был введен очередной пакет американских санкций и рубль потерял за месяц более 5,5%. Также финансово подкованные частные инвесторы видят риски для рубля в начавшемся цикле ужесточения монетарной политики в США — это ведет к усилению доллара на валютном рынке.

Вместе с тем важно понимать, что существуют факторы, которые, напротив, продолжают играть в пользу рубля — это высокие реальные процентные ставки, рост экономики, относительно стабильные цены на нефть. Кроме того, в геополитической плоскости вполне возможны позитивные подвижки. Июльский саммит лидеров РФ и США хоть и не принес конкретных результатов, но наметил явный путь на поддержание контактов на высшем уровне, что не только способствует снижению глобальных рисков, но и является фактором поддержки рублевых активов.

Результатом роста девальвационных ожиданий является переток части активов в валютные инструменты. При этом для человека, который зарабатывает и расходует преимущественно в рублях, оптимально диверсифицировать портфель по валютам так, чтобы в рублевых активах находилось не менее 50% капитала. Такой подход в перспективе нивелирует риски потерь от курсовых скачков.

Выбор инструмента для накоплений прежде всего зависит от срока вложений и целевого назначения ваших денег. К примеру, если эти средства планируется направить на покупку квартиры, лучше вложить их в консервативные и умеренно консервативные продукты с минимальным уровнем риска — депозиты, облигации и т. д. А если это свободные средства, которые понадобятся вам не скоро, то лучше всего инвестировать в соответствии с риск-профилем, создав с финансовым советником хороший диверсифицированный портфель».

Виктор Белкин, кандидат экономических наук, член наблюдательного совета ДВФУ: «То, что сегодня происходит с рублем, — это отскоки и подскоки, в ближайшем будущем можно ожидать укрепления рубля. Я считаю, рубль вернет свои позиции на уровень 62,90–63 рубля за доллар, при этом все равно будет низким относительно 66 рублей. Тот, кто понимает суть происходящего, начинает сбрасывать облигации федерального займа, усиливается отток валюты за рубеж, и все эти процессы играют на ослабление рубля. Кроме того, многие наши так называемые концерны должны зарубежным партнерам немалые суммы, в совокупности сопоставимые с золотым и фондовыми запасами. Нельзя сказать, что у нас много излишних денег для погашения долгов, а ведь нужны еще средства на выполнение программ, объявленных президентом в мае.

Дефолт? На мой взгляд, пока рано говорить об этом. Чаще дефолты случаются в связи с мировыми событиями на финансовых, товарных рынках. Есть точка зрения, что, например, кризис 1998 г. был именно рукотворный, инициированный группой лиц, заработавшей с его помощью 6 млрд долларов. Естественно, и сейчас, когда все раскачивается, есть игроки, выигрывающие на этом. Как дальше будет развиваться ситуация, точно спрогнозировать никто не может. Сегодня в экономике больше политики, а информация стала распространяться с такой скоростью, что мы не успеваем ее осмысливать».