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ОФЗ снижаются 11 дней подряд
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ОФЗ снижаются 11 дней подряд 

Прайм 1 час назад
Фото: Konkurent.ru
В последние дни в центре внимания находится рубль. Курс пары доллар/рубль скачет в диапазоне 66-69. При этом наиболее сильная корреляция у российской валюты наблюдается с валютами развивающихся стран. Не в пользу рубля играют также возможное расширение санкций к России, снизившиеся цены на нефть и покупки валюты со стороны Минфина
На фоне возросших валютных рисков под давлением продавцов оказались ОФЗ. Индекс MOEX RGBI (Russian Government Bond Index) снижается 11 торговых сессий кряду. За это время он упал на 3,5%, до 135,1 пункта. Основные распродажи идут со стороны нерезидентов, для которых повышенная доходность рублёвых активов перестала быть интересной из-за увеличившейся волатильности рубля.
Если посмотреть на динамику еврооблигаций России, то там распродаж не наблюдается. Это подтверждает то, что распродажи ОФЗ связаны именно с ростом валютного риска, а не в опасениях неспособности России платить по долгам. Ещё пару месяцев назад доля нерезидентов в ОФЗ была более 30%, но в последние недели она неуклонно снижается.
Доходность длинных выпусков поднялась до 8-8,5%. Это на 1% выше текущей ставки Банка России и существенно выше текущего уровня инфляции. Также эта доходность заметно выше ставок по банковским депозитам. Вполне привлекательный инструмент для инвесторов, но с одной оговоркой — если курс рубля стабилизируется.
Прайм: последние новости
Рубль растет в начале торгов четверга, доллар ниже 67 рублей Рынок акций растет по индексу РТС на улучшении настроений инвесторов и укреплении рубля Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,7%
Комментарии  Ещё 2 источника 
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