Обвал рубля утянет в бездну автопром

Автомобильные компании опасаются нового витка роста цен на автомобили и стагнации в отрасли. Виной тому — очередной обвал курса национальной валюты.

По информации Autonews.ru, в ближайшее время в стране начнётся новое подорожание автомобилей. Запросы на корректировку цен уже стали массово поступать производителям от дилерских центров. Падение курса национальной валюты вынудит автомобильную отрасль пересматривать ценовую политику в России. Повлияет на неё и конкуренция на рынке.

Пока цены на машины в стране увеличиваются систематически, но на незначительные величины. При сохранении наметившейся тенденции обесценивания рубля корректировка цен приобретёт совсем другие масштабы.

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«Сейчас колебание валют не позволяет автопроизводителям зарабатывать, но настоящий скачок цен мы увидим в начале 2019 года», — уверен представитель дилерского сообщества Вячеслав Жигалов. Усилит негативные тенденции и дополнительный рост НДС с 1 января 2019 года.

Как отмечают специалисты, несмотря на высокую степень локализации производства, зависимость отрасли от поставок высокотехнологичной зарубежной продукции крайне высока, кроме того, полученную в России прибыль иностранные бренды пересчитывают в национальную валюту, и эта прибыль едва ли способна вызвать у них восторг. Работать в убыток производители не захотят.

По предварительным оценкам экспертов, пик роста цен на автомобили придётся на конец 2018 — начало 2019 года. Наиболее заметно подорожают машины зарубежных марок, не имеющих своего производства на территории нашей страны. При этом даже популярные народные автомобили подскочат в цене не менее чем на 10-15%.

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