Ещё
Обвал рубля утянет в бездну автопром
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.79
75.85
76.04
Прогноз
20.08 – 27.08
$
69.50
78.54
Индексы и котировки Brent
72.59
–0.12 Золото
1193.78
–0.23 РТС
1081.50
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1338
–0.0354
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Обвал рубля утянет в бездну автопром 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Автомобильные компании опасаются нового витка роста цен на автомобили и стагнации в отрасли. Виной тому — очередной обвал курса национальной валюты.
По информации Autonews.ru, в ближайшее время в стране начнётся новое подорожание автомобилей. Запросы на корректировку цен уже стали массово поступать производителям от дилерских центров. Падение курса национальной валюты вынудит автомобильную отрасль пересматривать ценовую политику в России. Повлияет на неё и конкуренция на рынке.
Пока цены на машины в стране увеличиваются систематически, но на незначительные величины. При сохранении наметившейся тенденции обесценивания рубля корректировка цен приобретёт совсем другие масштабы.
Как кухонная фольга спасает от матёрых автоугонщиков.
«Сейчас колебание валют не позволяет автопроизводителям зарабатывать, но настоящий скачок цен мы увидим в начале 2019 года», — уверен представитель дилерского сообщества Вячеслав Жигалов. Усилит негативные тенденции и дополнительный рост НДС с 1 января 2019 года.
Как отмечают специалисты, несмотря на высокую степень локализации производства, зависимость отрасли от поставок высокотехнологичной зарубежной продукции крайне высока, кроме того, полученную в России прибыль иностранные бренды пересчитывают в национальную валюту, и эта прибыль едва ли способна вызвать у них восторг. Работать в убыток производители не захотят.
По предварительным оценкам экспертов, пик роста цен на автомобили придётся на конец 2018 — начало 2019 года. Наиболее заметно подорожают машины зарубежных марок, не имеющих своего производства на территории нашей страны. При этом даже популярные народные автомобили подскочат в цене не менее чем на 10-15%.
Как не нарваться на штраф на «вафельных» перекрёстках. Читайте статью на QutoЧитайте также:Собянин: проезд на электробусах будет бесплатнымВ Тольятти начали выпуск новой «Гранты»Названы машины-лидеры рынка Москвы первой половины 2018 года
Quto.ru: последние новости
Каско в России резко подешевеет Россияне вновь полюбили мотоциклы Названа сумма, которую россияне спустили на покупку машин за полгода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский рынок жилья ждет адский рост цен222
Отказ Сбербанка в кредите пенсионеру возмутил Сеть90
Доллар доигрался302
Блокада «Северного потока-2» с треском провалилась133
Ротшильд предсказал конец существующего мира390
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение