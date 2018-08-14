Акция проверки на остеопороз вновь стартовала на ВДНХ

На ВДНХ снова проходит акция здоровья. До 19 августа москвичам предлагается пройти диагностику остеопороза.

— Обследование совершенно безболезненное и не требует предварительной подготовки: врач проводит датчиком специального прибора по поверхности кожи над костью, а затем данные измерений сравниваются с эталонными, — рассказали организаторы акции.

Пройти обследование можно ежедневно в павильоне № 12 (вход с торца). Прием идет с 10.30 до 17.00 в порядке живой очереди. Документы и предварительная регистрация не требуются. (еп)