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Акция проверки на остеопороз вновь стартовала на ВДНХ
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Акция проверки на остеопороз вновь стартовала на ВДНХ 

Управа Останкинского района 1 час назад
Фото: Управа Останкинского района
На ВДНХ снова проходит акция здоровья. До 19 августа москвичам предлагается пройти диагностику остеопороза.
— Обследование совершенно безболезненное и не требует предварительной подготовки: врач проводит датчиком специального прибора по поверхности кожи над костью, а затем данные измерений сравниваются с эталонными, — рассказали организаторы акции.
Пройти обследование можно ежедневно в павильоне № 12 (вход с торца). Прием идет с 10.30 до 17.00 в порядке живой очереди. Документы и предварительная регистрация не требуются. (еп)
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