Ещё
Рубль по-разному обвалился в России и в ДНР
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.79
75.85
76.04
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.59
–0.12 Золото
1193.78
–0.23 РТС
1081.50
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1338
–0.0354
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Рубль по-разному обвалился в России и в ДНР 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Донецке, который контролируют власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), российский рубль упал сильнее, чем в РФ. Внимание на этот факт обратило украинское издание «Лiга. Новости» со ссылкой на данные Центрального республиканского банка (ЦРБ).
В России курс доллара на 14 августа составлял 68,2 рубля, в то время как в Донецке — 70, что свидетельствует о более низком курсе рубля на территории ДНР. Вместе с тем, ЦРБ готов выкупить доллары у населения по 65 рублей, а продать — по 70.
Единую европейскую валюту ЦБР продает по 79 рублей, а покупает — по 75. В Москве приобрести евро можно по 77,64 рубля, а продать — примерно по 76.
Стремительное падение рубля началось 8 августа после объявления властями США о введении новых санкций в отношении России из-за использования запрещенных видов вооружения.
Последние новости
Беспризорный гусь поступил в университет "Мне не нужны реальные мужчины": женщина закрутила роман с призраком и хочет от него детей Американец поссорился с женой и врезался в собственный дом на самолете. Видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский рынок жилья ждет адский рост цен216
Отказ Сбербанка в кредите пенсионеру возмутил Сеть86
Доллар доигрался299
Блокада «Северного потока-2» с треском провалилась133
Ротшильд предсказал конец существующего мира390
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение