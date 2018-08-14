Ещё
Tesla сформировала комитет для оценки перехода в непубличный статус
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.79
75.85
76.04
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.59
–0.12 Золото
1193.78
–0.23 РТС
1081.50
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1338
–0.0354
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Tesla сформировала комитет для оценки перехода в непубличный статус 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Совет директоров Tesla сформировал специальный комитет, который изучит предложение генерального директора компании Илона Маска о ее переходе в непубличный статус, говорится в релизе автопроизводителя.
"Совет директоров сформировал специальный комитет, состоящий из трех независимых директоров. Он будет действовать от имени компании в связи с ранее объявленным Илоном Маском рассмотрением сделки по превращении компании в частную", — сообщила компания.
Отмечается, что комитет еще не получил официального предложения от Маска относительно условий изменения статуса компании и не сделал никаких выводов о целесообразности и осуществимости такой сделки.
Маск сообщил в начале августа, что хотел бы исключить Tesla из числа публичных компаний, договорившись с инвесторами о выкупе ее акций по цене 420 долларов за штуку.
На минувших выходных Маск заявил, что уже обеспечил финансирование для своего замысла. В понедельник он подтвердил, что ведет переговоры о выкупе акций с Суверенным фондом Саудовской Аравии — Public Investment Fund (PIF). Представители фонда подтвердили факт переговоров, не называя стоимость потенциальной сделки. По сообщениям СМИ, PIF может выкупить акции Tesla за сумму до 82 миллиардов долларов.
Прайм: последние новости
Биржи АТР закрылись разнонаправленно из-за статданных из Китая Лавров: Злоупотребление США долларом толкает страны к расчетам в нацвалютах Курсы обмена наличной валюты в банках Москвы 27 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский рынок жилья ждет адский рост цен222
Отказ Сбербанка в кредите пенсионеру возмутил Сеть90
Доллар доигрался302
Блокада «Северного потока-2» с треском провалилась133
Ротшильд предсказал конец существующего мира390
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение