Дочка «Росатома» прекратила добычу урана на руднике Willow Creek в США

Компания Uranium One (входит в госкорпорацию «Росатом» ) прекратила добычу урана на руднике Willow Creek в США и перевела его в режим консервации, говорится в материалах Uranium One.

Добыча была прекращена 9 июля 2018 года.

«9 июля 2018 года эмитент прекратил добычу на руднике Willow Creek в рамках перевода объекта в режим консервации», — отмечает компания.

Как поясняет Uranium One, ввиду низких цен на уран работы по бурению новых скважин и обустройству геотехнологических полигонов в 2017 и 2018 годах на руднике не проводились. В первом полугодии 2018 года на руднике было получено 9 тонн урана, 100% из которых приходились на долю корпорации.

Компания также указывает, что в январе 2018 года две уранодобывающие компании из США — UR-Energy Inc. и Energy Fuels Inc. — подали петицию в министерство торговли США с просьбой установить, являются ли значительные объемы импорта урана угрозой национальной безопасности США. В июле 2018 года министр торговли США заявил о том, что петиция была принята к рассмотрению и было начато расследование с целью выяснить, не угрожают ли текущие объемы и обстоятельства импорта урановых руд и продукции в США национальной безопасности страны. Расследование охватывает все этапы производства урана — от добычи руды и обогащения до использования в оборонных и промышленных целях.

Если в результате расследования министерство торговли США придет к выводу о том, что риск угрозы безопасности существует, и введет ограничения на импорт, это может повлиять на продажи урана, поставляемого с совместных предприятий Uranium One в Казахстане, на рынке США.

Рудник Willow Creek был введен в промышленную эксплуатацию 1 мая 2012 года. Текущая проектная мощность рудника Willow Creek составляет 500 тонн урана в год.