«Росатом» увеличил добычу урана в США в 2017 году почти на 70%

Принадлежащая «Росатому» компания Uranium One в 2017 году увеличила добычу урана в США на 69,57% по сравнению с показателем 2016 года — до 39 тонн. Общий рост добычи компании за рубежом составил 3,7%, совокупный объем добычи достиг 5,102 тонн, сообщается в годовом отчете государственной корпорации.

«По итогам 2017 года уранодобывающие предприятия Uranium One в полном объеме выполнили годовую производственную программу. Добыто 5,102 тыс. тонн урана, при этом Uranium One сохранил лидирующие позиции по себестоимости добычи на мировом рынке», — говорится в отчете.

Так, в Казахстане Uranium One добыла 5,063 тыс. тонн урана, что на 3,4%, или на167 тонн, больше, чем в 2016 году. В США предприятие показало более значительную динамику роста — добыча увеличилась в 1,7 раза, с 23 тонн в 2016 году до 39 тонн в 2017 году.

Минерально-сырьевая база Uranium One, согласно оценкам по стандартам международной отчетности, составила на конец 2017 года 216,2 тыс. тонн урана, что на 4,6 тонн, или на 2,1%, меньше, чем в 2016 году.