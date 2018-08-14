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«Дочка» «Мегафона» получила одобрение ФАС на выкуп до 20,8% акций компании
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«Дочка» «Мегафона» получила одобрение ФАС на выкуп до 20,8% акций компании 

Rambler News Service 1 час назад
Дочерняя структура «Мегафона», MegaFon Investments Cyprus Limited (MICL), получила согласие ФАС России на приобретение до 20,8% акций оператора, говорится в сообщении компании.
«”Мегафон” … сообщает, что компания MegaFon Investments (Cyprus) Limited… являющаяся стопроцентной дочерней компанией «Мегафона», получила согласие Федеральной антимонопольной службы от 13 августа 2018 г. на приобретение до 20.8% голосующих акций «Мегафона», в том числе обыкновенных акций, права на которые удостоверены глобальными депозитарными расписками (”ГДР”), которые в совокупности с имеющимися у компании MICL и ее группы лиц обыкновенными акциями, включая обыкновенные акции, права на которые удостоверены ГДР, составят до 81,0378% голосующих акций «Мегафона»», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что таким образом было выполнено соответствующее условие программы приобретения MICL акций оператора.
16 июля «Мегафон» сообщил, что совет директоров компании одобрил решение о делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи и одобрил программу приобретения акций и ГДР компании ее дочерней структурой MegaFon Investments Cyprus Limited. В рамках приобретения акций и ГДР компании планируется приобрести 20,8% всех выпущенных и размещенных акций, делистинг с Лондонской фондовой биржи планируется осуществить после завершения программы выкупа акций.
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