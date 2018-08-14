«Дочка» «Мегафона» получила одобрение ФАС на выкуп с биржи до 20,8% акций оператора

"Компания MegaFon Investments (Cyprus) Limited, являющаяся стопроцентной дочерней компанией «Мегафона», получила согласие Федеральной антимонопольной службы от 13 августа 2018 года на приобретение до 20,8% голосующих акций «Мегафона», в том числе обыкновенных акций, права на которые удостоверены глобальными депозитарными расписками (ГДР), которые в совокупности с имеющимися у компании MICL и ее группы лиц обыкновенными акциями, включая обыкновенные акции, права на которые удостоверены ГДР, составят до 81,0378% голосующих акций «Мегафона», — говорится в сообщении.

Одобрение ФАС было одним из условий реализации программы выкупа «дочкой» «Мегафона» размещенных обыкновенных акций «Мегафона» (включая обыкновенные акции, права на которые удостоверены ГДР), напомнили в компании.

В середине июля совет директоров «Мегафона» одобрил делистинг своих бумаг с Лондонской фондовой биржи. Оператор планирует через дочернюю структуру выкупить у миноритариев 20,8% обыкновенных акций и ГДР и собирается потратить на это около 77 млрд рублей. Будет ли «Мегафон» проводить делистинг с Московской биржи — пока неясно: этот вопрос может быть рассмотрен после завершения программы выкупа.

Основной акционер «Мегафона» — холдинговая компания USM Алишера Усманова , контролирующая 56,32% акций компании. 25 июля 2018 года холдинг сообщил о переводе основных активов группы USM, принадлежащих кипрской холдинговой компании USM Holdings Limited, в российскую юрисдикцию в рамках завершения процесса деофшоризации. Документы о передаче 56,32% «Мегафона» российской структуре ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» (49% которой принадлежит Усманову) уже подписаны.