Рынок акций Швеции закрылся падением, OMX Stockholm 30 снизился на 0,20%

Investing.com — Фондовый рынок Швеции завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов нефти и газа, сырья и финансов.

На момент закрытия на фондовой бирже Стокгольма OMX Stockholm 30 подешевел на 0,20%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Stockholm 30 по итогам сегодняшних торгов были акции Electrolux B (ST:ELUXb), которые подорожали на 2,7 п. (1,33%), закрывшись на отметке в 205,8. Котировки Svenska Cellulosa SCA AB B (ST:SCAb) выросли на 0,6 п. (0,60%), завершив торги на уровне 94,3. Бумаги H&M Hennes&Mauritz AB B (ST:HMb) выросли в цене на 0,4 п. (0,28%), закрывшись на отметке 128,8.

Лидерами падения стали акции Boliden (ST:BOL), цена которых упала на 5,50 п. (2,10%), завершив сессию на отметке 256,55. Акции Kinnevik Investment B (ST:KINVb) поднялись на 4,1 п. (1,41%), закрывшись на уровне 286,0, а SSAB AB (ST:SSABa) снизились в цене на 0,47 п. (1,14%) и завершили торги на отметке 40,84.

На фондовой бирже Стокгольма количество подешевевших бумаг (394) превысило количество закрывшихся в плюсе (241), а котировки 48 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,19%, или 0,13, достигнув отметки $67,33 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,30%, или 0,22, до $72,83 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,38%, или 4,60, до отметки $1.203,50 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SEK снизилась на 0,37% до 10,3637, а котировки USD/SEK повысились на 0,21%, достигнув отметки 9,1354.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,40% до 96,54.