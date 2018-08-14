Ещё
Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 0,15%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.79
75.85
76.04
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.59
–0.12 Золото
1193.78
–0.23 РТС
1081.50
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1338
–0.0354
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 0,15% 

Investing.com Россия 42 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансовых услуг, биотехнологий и фармацевтики и недвижимости.
На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX подешевел на 0,15%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC), которые подорожали на 13,80 п. (5,77%), закрывшись на отметке в 253,00. Котировки Storebrand (OL:STB) выросли на 1,74 п. (2,44%), завершив торги на уровне 73,18. Бумаги Bakkafrost P/F (OL:BAKKA) выросли в цене на 9,80 п. (2,08%), закрывшись на отметке 482,00.
Лидерами падения стали акции Aker ASA (OL:AKER), цена которых упала на 10,0 п. (1,57%), завершив сессию на отметке 625,0. Акции Aker BP ASA (OL:AKERBP) поднялись на 2,80 п. (0,99%), закрывшись на уровне 280,40, а Equinor ASA (OL:EQNR) снизились в цене на 1,7 п. (0,78%) и завершили торги на отметке 214,9.
На фондовой бирже Осло количество подешевевших бумаг (95) превысило количество закрывшихся в плюсе (76), а котировки 31 акций практически не изменились.
Котировки акций Storebrand (OL:STB) выросли до максимума, подорожав на 2,44%, 1,74 п., и завершили торги на отметке 73,18.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,19%, или 0,13, достигнув отметки $67,33 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,28%, или 0,20, до $72,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,38%, или 4,50, до отметки $1.203,40 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,07% до 9,5362, а котировки USD/NOK повысились на 0,52%, достигнув отметки 8,4071.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,41% до 96,55.
Investing.com Россия: последние новости
Курс доллара изменился незначительно перед заседаниями центробанков мира Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 0,26% Индекс экономических настроений ZEW в Германии вырос в августе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский рынок жилья ждет адский рост цен222
Отказ Сбербанка в кредите пенсионеру возмутил Сеть90
Доллар доигрался302
Блокада «Северного потока-2» с треском провалилась133
Ротшильд предсказал конец существующего мира390
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение