Рынок акций Норвегии закрылся падением, Oslo OBX снизился на 0,15%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги вторника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов финансовых услуг, биотехнологий и фармацевтики и недвижимости.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX подешевел на 0,15%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC), которые подорожали на 13,80 п. (5,77%), закрывшись на отметке в 253,00. Котировки Storebrand (OL:STB) выросли на 1,74 п. (2,44%), завершив торги на уровне 73,18. Бумаги Bakkafrost P/F (OL:BAKKA) выросли в цене на 9,80 п. (2,08%), закрывшись на отметке 482,00.

Лидерами падения стали акции Aker ASA (OL:AKER), цена которых упала на 10,0 п. (1,57%), завершив сессию на отметке 625,0. Акции Aker BP ASA (OL:AKERBP) поднялись на 2,80 п. (0,99%), закрывшись на уровне 280,40, а Equinor ASA (OL:EQNR) снизились в цене на 1,7 п. (0,78%) и завершили торги на отметке 214,9.

На фондовой бирже Осло количество подешевевших бумаг (95) превысило количество закрывшихся в плюсе (76), а котировки 31 акций практически не изменились.

Котировки акций Storebrand (OL:STB) выросли до максимума, подорожав на 2,44%, 1,74 п., и завершили торги на отметке 73,18.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,19%, или 0,13, достигнув отметки $67,33 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре выросли на 0,28%, или 0,20, до $72,81 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подорожали на 0,38%, или 4,50, до отметки $1.203,40 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK снизилась на 0,07% до 9,5362, а котировки USD/NOK повысились на 0,52%, достигнув отметки 8,4071.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,41% до 96,55.