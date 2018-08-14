СМИ: Рынок мотоциклов в России показал рост впервые с 2015 года

Объём российского рынка новых мотоциклов в первые шесть месяцев 2018 года показал рост на 22% по сравнению с аналогичным показателем за 2017-й и составил 5,5 тыс. единиц. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на исследование «Автостата».

В 2015-2017 гг. этот сегмент неизменно демонстрировал снижение. То же самое наблюдалось и в первом квартале 2018 года, когда рынок упал на 25%. Во втором квартале ситуация изменилась.

По словам специалистов, благодаря сезонным факторам с апреля по июнь продажи мотоциклов оказались почти 10 раз больше, чем в январе-марте. Это привело к 22-процентному росту в целом по полугодию.

Ранее Nation News сообщало, что в России назвали регионы — лидеры по доходам от продаж новых автомобилей.