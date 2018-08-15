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Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 1,51%
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Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 1,51% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов технологий, сырья и промышленности.
На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 упал на 1,51%, достигнув месячного минимума.
В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Anheuser Busch Inbev SA NV (BR:ABI), которые подорожали на 0,41 п. (0,48%), закрывшись на отметке в 86,19. Котировки UCB (BR:UCB) выросли на 0,14 п. (0,18%), завершив торги на уровне 77,64. Бумаги Cofinimmo (BR:COFB) выросли в цене на 0,20 п. (0,18%), закрывшись на отметке 110,60.
Лидерами падения стали акции Umicore SA (BR:UMI), цена которых упала на 2,24 п. (4,61%), завершив сессию на отметке 46,35. Акции Galapagos NV (AS:GLPG) поднялись на 3,140 п. (3,34%), закрывшись на уровне 90,760, а Aperam SA (AS:APAM) снизились в цене на 1,12 п. (2,79%) и завершили торги на отметке 39,00.
На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (74) превысило количество закрывшихся в плюсе (25), а котировки 13 акций практически не изменились.
Котировки акций UCB (BR:UCB) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 0,18%, 0,14 п., и завершили торги на отметке 77,64.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 1,48%, или 17,80, достигнув отметки $1.182,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 3,51%, или 2,35, до $64,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 2,62%, или 1,90, до отметки $70,56 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,06% до 1,1338, а котировки EUR/GBP повысились на 0,13%, достигнув отметки 0,8929.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,08% до 96,63.
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