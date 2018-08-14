Ещё
Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,18%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.79
75.85
76.04
Прогноз
20.08 – 27.08
$
67.50
77.10
Индексы и котировки Brent
72.62
–0.08 Золото
1193.78
–0.23 РТС
1081.50
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1345
–0.0347
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,18% 

Investing.com Россия 27 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, потребительских услуг и здравоохранения.
На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 поднялся на 0,18%.
В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Anheuser Busch Inbev SA NV (BR:ABI), которые подорожали на 1,36 п. (1,61%), закрывшись на отметке в 85,78. Котировки Telenet Group Holding NV (BR:TNET) выросли на 0,66 п. (1,49%), завершив торги на уровне 45,08. Бумаги Sofina (BR:SOF) выросли в цене на 2,40 п. (1,47%), закрывшись на отметке 166,20.
Лидерами падения стали акции Ontex Group (BR:ONTEX), цена которых упала на 0,64 п. (2,64%), завершив сессию на отметке 23,56. Акции Aperam SA (AS:APAM) поднялись на 0,75 п. (1,84%), закрывшись на уровне 40,12, а Argen-X (BR:ARGX) снизились в цене на 1,40 п. (1,79%) и завершили торги на отметке 76,70.
На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (61) превысило количество закрывшихся в плюсе (50), а котировки 21 акций практически не изменились.
Котировки акций Sofina (BR:SOF) выросли до исторического максимума, повысившись на 1,47%, 2,40 п., и завершили торги на отметке 166,20.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,33%, или 3,90, достигнув отметки $1.202,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,25%, или 0,17, до $67,03 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,07%, или 0,05, до отметки $72,56 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,60% до 1,1342, а котировки EUR/GBP упали на 0,21%, достигнув отметки 0,8918.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,43% до 96,57.
Investing.com Россия: последние новости
Курс доллара изменился незначительно перед заседаниями центробанков мира Рынок акций Италии закрылся падением, Investing.com Италия 40 снизился на 0,26% Индекс экономических настроений ZEW в Германии вырос в августе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский рынок жилья ждет адский рост цен222
Отказ Сбербанка в кредите пенсионеру возмутил Сеть90
Доллар доигрался302
Блокада «Северного потока-2» с треском провалилась133
Ротшильд предсказал конец существующего мира390
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение