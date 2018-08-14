Рынок акций Бельгии закрылся ростом, BEL 20 прибавил 0,18%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, потребительских услуг и здравоохранения.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 поднялся на 0,18%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Anheuser Busch Inbev SA NV (BR:ABI), которые подорожали на 1,36 п. (1,61%), закрывшись на отметке в 85,78. Котировки Telenet Group Holding NV (BR:TNET) выросли на 0,66 п. (1,49%), завершив торги на уровне 45,08. Бумаги Sofina (BR:SOF) выросли в цене на 2,40 п. (1,47%), закрывшись на отметке 166,20.

Лидерами падения стали акции Ontex Group (BR:ONTEX), цена которых упала на 0,64 п. (2,64%), завершив сессию на отметке 23,56. Акции Aperam SA (AS:APAM) поднялись на 0,75 п. (1,84%), закрывшись на уровне 40,12, а Argen-X (BR:ARGX) снизились в цене на 1,40 п. (1,79%) и завершили торги на отметке 76,70.

На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (61) превысило количество закрывшихся в плюсе (50), а котировки 21 акций практически не изменились.

Котировки акций Sofina (BR:SOF) выросли до исторического максимума, повысившись на 1,47%, 2,40 п., и завершили торги на отметке 166,20.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре прибавил 0,33%, или 3,90, достигнув отметки $1.202,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,25%, или 0,17, до $67,03 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,07%, или 0,05, до отметки $72,56 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,60% до 1,1342, а котировки EUR/GBP упали на 0,21%, достигнув отметки 0,8918.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,43% до 96,57.