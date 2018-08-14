Рубль обвалился по-разному в РФ и Донбассе

В самопровозглашенной Донецкой народной республике рубль упал сильнее, чем в России, сообщают во вторник украинские СМИ со ссылкой на данные Центрального республиканского банка (ЦРБ).

По состоянию на 14 августа курс доллара в РФ составляет 68,2 рубля, в то время как в ДНР — 70. При этом ЦРБ выкупает американскую валюту у населения по 65 рублей, а продает — по 70.

В Донецке евро продается по 79 рублей, а покупается — по 75. В Москве единую европейскую валюту можно приобрести по 77,64 рубля, а продать — примерно по 76.

Рубль начал падать с середины прошлой недели на ожиданиях новых санкций США против России.