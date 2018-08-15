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Смольный хочет добавить школьникам на завтраки по 2 рубля
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Смольный хочет добавить школьникам на завтраки по 2 рубля 

Фонтанка.Ру 15 минут назад
Правительство Санкт-Петербурга опубликовало проект постановления о стоимости питания отдельных категорий обучающихся государственных образовательных учреждений на будущий год.
Из документа, опубликованного 14 августа, можно узнать, что траты на питание учащихся школ, колледжей и других подобных учебных заведений с 1 сентября 2019 года вырастут на 2 — 6 рублей на каждый из приемов пищи. Таким образом, стоимость завтрака по отношению к установленным с 1 января 2018 года цифрам вырастет с 56 до 58 рублей, обеда — с 98 до 102 рублей, а комплексный обед подорожает и вовсе с 154 до 160 рублей.
Наблюдая за ростом трат Смольного на питание детей, можно оценить, например, реальную инфляцию. В 2002 году школьники получали на свой завтрак 6 рублей 27 копеек, а на обед — 7 рублей 62 копейки.
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