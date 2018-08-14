Рубль компенсировал часть понесенных потерь 

Во вторник торги на бирже открылись резким ростом национальной валюты, к середине дня он усилился, доллар и евро теряли более одного рубля, отступив за отметки 67 и 76 рублей соответственно.
Среди очевидных причин восстановления рубля — стабилизация лиры, однако она не прочна. «Слабые позиции Турции вполне очевидны, и инвесторы уже давно их отмечали: высокий дефицит счета текущих операций (6 процентов ВВП), инфляция более 15 процентов и значительный внешний долг», — пишут аналитики Sberbank CIB. К этому добавился дипломатический конфликт с США, и неудивительно, что турецкие активы оказались под давлением. «При этом, хотя фундаментальные показатели прочих развивающихся рынков гораздо лучше, существует тесная корреляция между курсами их валют и турецкой лирой», — отмечают в Sberbank CIB.
Российские власти помогли рублю успокоительными заявлениями и паузой в покупке валюты для резервов минфина — в прошлую среду, когда рынок взволновала угроза новых санкций США, Банк России купил половину суточного объема (на 8,4 миллиарда рублей вместо 16,7 миллиарда), в следующие два дня прекратил покупки вовсе. Данные по покупкам за понедельник и вторник еще не опубликованы.