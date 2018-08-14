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Инфляция прыгнет невысоко
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Инфляция прыгнет невысоко 

Вечерняя Москва 15 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что инфляция в этом году составит 3 процента. А в следующем — 4–4,5 процента. Прогноз, на мой взгляд, вполне обоснованный, но ждать, что потребительские цены вырастут лишь на три процента, я бы не стал.
Что существенно подорожает? Начнем с бензина. Только в мае он вырос в цене на 11 процентов. Сейчас рост пытаются сдержать, но вниз, конечно, цены не пойдут. Вслед за бензином стоит ждать повышения стоимости транспортных услуг: например, проезда в такси — топливная составляющая там довольно высока. К тому же подорожавший бензин в той или иной степени, но повлияет и на другие цены. Например, на продукты, ведь их везут в Москву, как правило, автомобильным транспортом.
С июля в Москве выросли тарифы ЖКХ. Рост, к счастью, был минимальным за последние годы. Если в 2015 году коммуналка дорожала в Москве на 10 процентов, то в 2016-м — уже на 7,5, а в 2017-м при предельном индексе, определенном правительством РФ в 7 процентов, город уложился в 6,7 процента. В этом году рост составил 5,5 процента — это относительно мало, это своеобразный позитивный рекорд, но рост тарифов все же, надо отметить, выше предполагаемого правительством уровня инфляции.
Думаю, что более чем на 3 процента вырастут расценки на услуги: например, в ресторанах, салонах, коммерческой медицине. Дело в том, что правительство увеличивает налоговую нагрузку. НДС, например, с 2019 года вырастет с 18 до 20 процентов, и бизнес уже закладывает этот рост в свои цены. По-другому и быть не может.
Еще одним фактором повышения цен могут стать растущие инфляционные ожидания граждан. В июне, согласно опросам, они составляют 8,6 процента годовых. Это значит, что граждане уверены: в 2018 году цены в среднем повысятся на 8,6 процента. Казалось бы — какая разница, чего там население опасается? Но разница есть. Если человек уверен, что цены существенно вырастут, то спешит тратить деньги. Покупает, например, телевизор или холодильник, пока они не подорожали, или едет отдыхать за границу, купив тур, на который, возможно, раньше тратиться не хотел — жалел средства. А деньги в банк этот гражданин не несет, потому что тот предлагает более низкий, чем ожидаемая им инфляция, процент. В целом такая ситуация приводит не к воображаемому, а вполне себе реальному росту цен. Последнему, кстати, способствует и повышение всевозможных госпошлин. Получить загранпаспорт, например, сейчас стоит уже пять тысяч рублей. Выросли цены и на получение водительского удостоверения. Стоит, на мой взгляд, ждать роста цен на КАСКО и ОСАГО.
Но в целом инфляция в три процента, я считаю, — это очень немного. Особенно если учесть, что стремительного роста цен на отдельные товары и услуги все-таки не ожидается. Если вспомнить 1990-е годы, то ситуация с выплатой зарплаты, инфляцией, уровнем жизни очень и очень стабильная.
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