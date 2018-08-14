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Чемпионат мира по футболу и теплое лето повысили цены на свинину
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Чемпионат мира по футболу и теплое лето повысили цены на свинину 

Вечерняя Москва 11 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Переработчики мяса заявили о резком росте цен на сырье, что может привести к повышению стоимости колбас и полуфабрикатов.
О резком повышении закупочных цен на сырье сообщили, в частности, компании «Останкино», «Дымов» и «Продо». Так, свиная лопатка с начала года выросла в цене на 53 процента, до 267 рублей за килограмм. Между тем, по его словам, в 2017-м цена за тот же период выросла всего на 17 процентов. Также в этом году с января на 23 процента выросла и цена свиных полутуш. Свиной окорок без кости подорожал на 30 процентов.
— Не надо пугаться, скоро все устаканится, — успокаивает гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. — Главная причина роста цен, как ни странно, хорошая погода в Москве и всей Центральной России. Люди стали чаще выезжать на природу, готовить шашлыки, вот вам и рост спроса, а значит, и рост цен. Сказался и чемпионат мира по футболу. К нам приехали миллионы болельщиков, и свиные ребрышки под пиво шли очень даже хорошо. Вот вам дополнительный спрос, а значит, и еще один фактор роста цен.
Третий, по словам эксперта, фактор — вспышка африканской чумы свиней сразу в трех регионах — Новгородской, Калининградской и Белгородской областях. Пришлось забить и сжечь целых 150 тысяч животных. То есть мяса на рынке в какой-то момент стало меньше. Снизились его запасы на складах, на что рынок отреагировал ростом цен.
— Ну и наконец, четвертый фактор — свиньи из-за жаркого лета стали меньше есть. Они значительно хуже набирают вес, а значит, оттягиваются сроки набора «кондиционной» массы тела и забоя животных, — пояснил Юрий Ковалев. — Но ничего, скоро осень, станет прохладнее, аппетит у животных улучшится. По словам эксперта, трудности на рынке — временные. Как и рост цен.
— В целом за первые семь месяцев этого года производство свинины не снизилось, а даже выросло на 10,3 процента, — пояснил Ковалев.
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