ФАС обсудит с авиакомпаниями возможность привязать формулу цены топлива к внутренним ценам

МОСКВА, 14 августа. / ТАСС /. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует обсудить с авиакомпаниями возможность изменения формулы цены закупки авиатоплива, чтобы привязать ее к внутренним ценам, а не мировым. Об этом ТАСС сообщил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.

"Они [авиакомпании] сами являются причиной формирования таких цен. Мы ситуацию мониторим и считаем, что все в руках компаний, чтобы покупать продукт дешевле — на бирже или привязываясь к котировкам внутреннего рынка, а не экспортного", — сказал Махонин.