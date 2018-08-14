Ещё
ФАС обсудит с авиакомпаниями возможность привязать формулу цены топлива к внутренним ценам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.40
$
66.79
75.85
76.04
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.46
–0.40 Золото
1193.50
–0.00 РТС
1081.50
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1345
–0.0347
31.07
1.1692
13.08
08.08
03.08

ФАС обсудит с авиакомпаниями возможность привязать формулу цены топлива к внутренним ценам 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует обсудить с авиакомпаниями возможность изменения формулы цены закупки авиатоплива, чтобы привязать ее к внутренним ценам, а не мировым. Об этом ТАСС сообщил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин.
"Они [авиакомпании] сами являются причиной формирования таких цен. Мы ситуацию мониторим и считаем, что все в руках компаний, чтобы покупать продукт дешевле — на бирже или привязываясь к котировкам внутреннего рынка, а не экспортного", — сказал Махонин.
ТАСС: последние новости
Эксперты допускают падение рубля на 15% при введении США санкций против госдолга РФ Курс евро впервые с 8 августа опустился ниже 76 рублей ЦБ не покупал валюту для Минфина 9 августа
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский рынок жилья ждет адский рост цен304
Отказ Сбербанка в кредите пенсионеру возмутил Сеть150
Блокада «Северного потока-2» с треском провалилась
Доллар доигрался319
Ротшильд предсказал конец существующего мира391
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
04:44
Россия готовится к худшим сценариям
Экономика Статьи
01:27
Россия возвращает советское будущее
Экономика Статьи
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение